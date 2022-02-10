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Сегодня, 10:49

Российский скелетонист Рукосуев: «Остаюсь в борьбе, завтра буду очень мотивирован»

Сергей Разин
корреспондент

Российский скелетонист Евгений Рукосуев поделился впечатлениями от двух заездов на Олимпиаде-2022.

«Я на сегодняшний старт настраивался как на обычный и гнал из головы мысли, что это Олимпиада. Я не делю старты на важные и второстепенные, привык выкладываться везде. Вышел на старт спокойным и проехал нормально. Во втором заезде, конечно, я больше ошибался, чем в первом, но по прохождению они в принципе одинаковые. Но самое главное, что я остаюсь в борьбе, завтра буду очень мотивирован», — приводит слова Рукосуева ТАСС.

После двух заездов Рукосуев и Александр Третьяков показали четвертый результат (2.01,20), Даниил Романов — 23-й. Лидирует немец Кристофер Гротгер (2.00,33).

Третий заезд пройдет завтра, 11 февраля, и начнется в 15.20 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/13665057
Олимпиада
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