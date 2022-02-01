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Сегодня, 08:28

Российские бобслеисты и скелетонисты проведут первые тренировки на трассе Пекина 2 февраля

Стало известно, когда российские бобслеисты и скелетонисты проведут первые тренировки на трассе Пекина
Виктория Кравченко

В тренерском штабе сборных России по бобслею и скелетону сообщили, когда команды проведут первые тренировки на олимпийской трассе.

Российские спортсмены прибыли в Пекин из Москвы утром 1 февраля.

«Первые наши тренировки запланированы на 2 февраля. Это дополнительные заезды, которые дали нам организаторы. Необходимость в них возникла в связи с тем, что мы на тренировочной неделе в октябре здесь катались совершенно в другую погоду, поэтому международная федерация организовала эти заезды», — цитирует ТАСС тренера сборной России по скелетону Дениса Алимова.

«Первые тренировки бобслеистов на олимпийской трассе назначены на 2 февраля, и мы точно будем принимать в них участие. 3 февраля нам также будет предоставлена возможность совершить спуски. 10 февраля состоится первая официальная тренировка, в которой примут участие мужские экипажи бобов-двоек и женщины, выступающие в монобобах. С 4 по 9 февраля нам придется тренироваться в зале Олимпийской деревни», — добавил старший тренер бобслейной сборной России Павел Щегловский.

Квалификация среди мужских экипажей-двоек состоится 14 февраля, финальные заезды — день спустя, четверки будут соревноваться 19 и 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13579735
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