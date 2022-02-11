Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон

Сегодня, 17:39

Скелетонист Третьяков занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Третьяков занял четвертое место в соревнованиях по скелетлону на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент
Александр Третьяков.
Фото Reuters

Россиянин Александр Третьяков занял четвертое место в соревнованиях по скелетлону на Олимпийских играх в Пекине. По итогам трех попыток российский спортсмен шел на третьем месте, но в последнем заезде пропустил вперед китайского скелетониста.

Победу одержал немец Кристофер Гротгер . Второй результат показал его партнер по сборной Аксель Юнгк.

Еще один представитель России — Евгений Рукосуев — занял шестое место.

Для 36-летнего Третьякова это были четвертые Олимпйиские игры. В 2014 году в Сочи он стал обладателем золотой медали, а в Ванкувере-2010 — бронзовой.

Скелетон

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

4-й заезд

1. Кристофер Гротгер (Германия) — 4.01,01 (1.00,00 + 1.00,33 + 1.00,16 + 1.00,52)

2. Аксель Юнгк (Германия) — 4.01,67 (1.00,50 + 1.00,53 + 1.00,31 + 1.00,33)

3. Янь Вэнан (Китай) — 4.01,77 (1.00,43 + 1.00,65 + 1.00,54 + 1.00,15)

4. Александр Третьяков (Россия) — 4.01,99 (1.00,36 + 1.00,84 + 1.00,37 + 1.00,42)

5. Инь Чжэн (Китай) — 4.02,13 (1.00,74 + 1.00,71 + 1.00,40 + 1.00,28)

6. Евгений Рукосуев (Россия) — 4.02,40 (1.00,48 + 1.00,72 +1.00,56 + 1.00,64)

7. Мартин Дукурс (Латвия) — 4.02,76 (1.00,62 + 1.00,62 + 1.00,40 + 1.01,12)

8. Александр Гасснер (Германия) — 4.02,83 (1.00,87 + 1.00,86 + 1.00,62 + 1.00,48)

9. Томас Дукурс (Латвия) — 4.03,21 (1.00,76 + 1.00,79 + 1.00,74 + 1.00,92)

10. Юнг Сын Ги (Корея) — 4.03,74 (1.01,18 + 1.01,04 + 1.00,69 + 1.00,83)

11. Амедео Баньис (Италия) — 4.04,08 (1.01,05 + 1.01,19 + 1.00,83 + 1.01,01)

12. Юн Сун Бин (Корея) — 4.04,09 (1.01,26 + 1.01,17 + 1.01,03 + 1.00,63)

13. Самуэль Майер (Австрия) — 4.04,49 (1.01,36 + 1.01,13 + 1.01,05 + 1.00,95)

14. Маттиа Гаспари (Италия) — 4.05,03 (1.01,20 + 1.01,31 + 1.01,16 + 1.01,36)

15. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 4.05,24 (1.01,34 + 1.01,15 + 1.01,12 + 1.01,63)

16. Маркус Уайатт (Великобритания) — 4.05,91 (1.01,56 + 1.01,72 + 1.01,28 + 1.01,35)

17. Александр Шлинтер (Австрия) — 4.06,19 (1.01,56 + 1.01,73 + 1.01,66 + 1.01,24)

18. Владислав Гераскевич (Украина) — 4.06,28 (1.01,63 + 1.01,58 + 1.01,62 + 1.01,45)

19. Натан Крамптон (США) — 4.06,80 (1.02,06 + 1.01,65 + 1.01,60 + 1.01,49)

20. Блэйк Энзи (Канада) — 4.06,88 (1.01,65 + 1.01,76 + 1.01,93 + 1.01,54)

Олимпиада-2022: Александр Третьяков. Олимпиада-2022: Большунов обошел Клебо в гонке за серебром «разделки». Будет ли медаль в скелетоне? Онлайн-трансляция

Олимпиада
Александр Третьяков
10
25
Читайте также
У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Евгений Рукосуев: «Сейчас на эмоциях могу такое сказать, что потом будет стыдно»
Большунов переписывает историю Олимпиад. Он может стать величайшим русским лыжником всех времен
Стокгольмская антидопинговая лаборатория не будет комментировать пробы Камилы Валиевой
Олимпиада-2022: Большунов обошел Клебо в гонке за серебром «разделки». Третьяков уступил бронзу китайскому скелетонисту. Онлайн-трансляция
Украинский скелетонист прокомментировал свой политический баннер на Олимпиаде
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 11 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинский скелетонист показал провокационный баннер на Олимпиаде, нарушив правила

Олимпиада-2022, скелетон: расписание соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости