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Сегодня, 17:44

Ирина Роднина назвала глупостью поступок украинского скелетониста на Олимпидае

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала инцидент с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем.

После финиша в третьей попытке спортсмен показал в камеру листок бумаги, на котором на английском языке написано: «Нет войне на Украине».

«Это всегда было, есть и будет. Всегда будет хватать таких людей, которые что-то делают. Как им кажется, они заявляют свою свободу. Если это официальное лицо, то за это может последовать наказание. Назовите мне хоть одну Олимпиаду, где не было каких-то политических моментов. Большего собрания людей, телевидения тяжело найти. Каждый использует свое — кто раздевается, кто плакат вешает. Я глупость комментировать не собираюсь», — сказала Роднина «СЭ».

На Играх в Пекине спортсменам разрешено выражать политическую позиции, не оскорбляя других. Делать это можно только в микст-зонах, на пресс-конференциях и в олимпийской деревне, но не на треке.

Ирина Роднина
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Украинский скелетонист прокомментировал свой политический баннер на Олимпиаде

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