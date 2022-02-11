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Сегодня, 09:21

«Думаю, что это просто нервы и разочарование от результатов». Глава Федерации — словах скелетонистки Никитиной

Глава федерации Аникина назвала критику Никитиной разочарованием от результатов
Данил Алешин
Корреспондент

Глава федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина прокомментировала слова российской скелетонистки Елены Никитиной, которая рассказала о ситуации внутри национальной команды.

«Для меня этот пост — неожиданность. Никакой войны нет. Думаю, что это просто нервы и разочарование от результатов», — сказала Аникина «СЭ».

Сегодння, 11 февраля, Никитина в своем Instagram опубликовала эмоциональный пост о том, что морально она была уничтожена еще в середине сезона.

Никитина является четырехкратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, а также четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира-2018/19. На Олимпиаде-2022 после двух заездов Никитина занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки состоятся завтра, 12 февраля. Начало — в 15.20 (мск).

Елена Никитина. «Страшно, когда в тебе убивают любовь к спорту». Скелетонистка Никитина — о ситуации в сборной на Олимпийских играх

Елена Никитина
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