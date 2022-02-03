Бельгийская скелетонистка заявила, что «не выдержит жизни на карантине» в олимпийской деревне

Бельгийская скелетонистка Ким Мейлеманс забросала руководство своей делегации и организаторов Игр-2022 жалобами на условия содержания в олимпийском карантине.

25-летняя спортсменка сдала положительный тест на ковид после прибытия в Китай. После этого спортсменку заверили, что она сможет выйти с карантина после трех отрицательных ПЦР подряд. Но когда это случилось, Мейлеманс просто перевели из одного изолятора в другой, заявив, что теперь она должна отсидеть в карантине как лицо, близко контактировавшее с другими заболевшими людьми.

Как сообщает Inside the Games, эта ситуация вызвала гнев у спортсменки. Она написала в Instagram, что, возможно, «не выдержит жизни на карантине». Ким тяжело переживает необходимость сидеть в четырех стенах, проходить тестирование два раза в день и тренироваться на олимпийском треке только в отсутствии там других спортсменов.

Во время летней Олимпиады в Токио аналогичные жалобы поступали от многих участников Игр, но организаторы остались непреклонны и не пошли на послабление карантина.