«Не думаю, что смогу вынести эту Олимпиаду». Бельгийская скелетонистка рассказала о ковид-протоколе в Пекине

Бельгийская скелетонистка рассказала о ковид-протоколе в Китае перед стартом Олимпиады

Бельгийская скелетонистка Ким Мейлеманс рассказала, с какими проблемами столкнулась в Китае из-за жесткого ковид-протокола.

Уже в Китае она сдала положительный ПЦР-тест на коронавирус. 2 февраля ей сообщили, что она может выйти из изоляции.

Но, вместо того чтобы отправить спортсменку в Олимпийскую деревню, ее направили в больницу, где она должна провести еще семь дней на каратине.

«Я не думаю, что смогу вынести эту Олимпиаду», — сказал Мейлеманс в Instagram со слезами на глазах.