«Запятнала достоинство спортсменки». Чемпионка из Кореи сначала сама стала жертвой изнасилования, а потом унизила своих коллег

Одну из главных звезд шорт-трека не пустила на Олимпиаду ее собственная сборная.

Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будут проходить с 5 по 16 февраля 2022 года. Всего будет разыграно девять комплектов наград (по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной дисциплине). Но среди участников соревнований не будет двукратной олимпийской чемпионки, южнокорейской спортсменки Сим Сок Хи.

Причем ее вычеркнула из заявки своя же федерация. 25-летняя Сим Сок Хи заняла первое место на национальных олимпийских соревнованиях в мае, но в Пекине ее не будет. Эта Олимпиада могла бы стать третьей в ее карьере. Так в чем дело? Почему Союз конькобежцев Кореи (KSU) сам отказался от одной из своих претенденток на медали?

Что случилось

В конце января стало известно, что после двух месяцев расследований комитет Союза конькобежцев Кореи (KSU) отстранил Сим Сок Хи от национальной сборной на два месяца. Причина — спортсменка «запятнала достоинство спортсменов».

Шорт-трекистка не смогла принять участие в чемпионате мира по конькобежному спорту в Пекине, где были разыграны квоты на Олимпийские игры 2022 года. И, соответственно, не сможет выступить на Олимпиаде в Пекине. У Сим Сок Хи была возможность обратиться в Комитет по спортивной честной игре Корейского спортивного и Олимпийского комитета (KSOC) или передать дело в суд. Она воспользовалась ею и подала судебный иск на отмену данного решения, но суд Восточного округа Сеула отклонил запрос 18 января.

Сим Сок Хи. Фото Global Look Press

Апелляцию по данному решению подавать не стали — смысла в ней нет, так как судебная процедура требует времени и совершенно очевидно, что решение не будет принято до начала Олимпийских игр.

Суть обвинений

Конькобежке запретили тренироваться с командой еще в октябре прошлого года. Тогда произошла утечка серии текстовых сообщений, которые были отправлены спортсменкой во время Олимпиады-2018. Эта переписка вызвала большие споры. Сим Сок Хи в сообщениях в адрес бывшего тренера женской сборной издевалась над своими товарищами по команде и заявила о готовности стать «женской версией Стивена Брэдбери» в том случае, если ситуация будет не такой, как она хочет.

На зимних Олимпийских играх 2002 года австралийский конькобежец Стивен Брэдбери шел последним в полуфинале, но «ушёл в стенку», а на последнем повороте второй и третий столкнулись. Стивен Брэдбери занял второе место и вышел в финал. Там он также располагался последним из пяти участников, а к последнему кругу заметно отставал от лидеров.

В итоге на финишной прямой все четыре его конкурента — Аполо Артур Оно, Виктор Ан, Сиахунь Ли и Матье Тюркотт — столкнулись и упали. Брэдбери медленно пересек линию финиша и завоевал золото. У самой спортсменки тоже был похожий прецедент.

Сим Сок Хи обвиняли в том, что она умышленно столкнулась со своей соотечественницей Чхве Мин Джон во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. В декабре следственный комитет KSU рассмотрел это столкновение и пришел к выводу, что спортсменка намеренно толкнула свою соперницу и подругу по сборной. Но не было никаких доказательств, подтверждающих злостные намерения шорт-трекистки.

Последствия

Суд постановил, что Сим Сок Хи своими сообщениями нарушила обязанность национальной спортсменки сохранять достоинство, поскольку они были отправлены во время зимних Олимпийских игр-2018, когда она представляла Южную Корею. Законный представитель шорт-трекистки, которому запрещено выступать под запись, сообщил CNN, что они спорили в суде о том, являются ли личные сообщения частью работы олимпийца и подпадает ли их содержание под этические ограничения, которые накладываются на члена сборной страны.

Как сообщил CNN представитель KSU, Сим Сок Хи была отделена от команды, поскольку ей тяжело оставаться в сборной и тренироваться вместе с остальной командой из-за утечки переписки. Сама спортсменка публично призналась в пренебрежении к своим товарищам по команде в личной переписке и извинилась за свое поведение, назвав его незрелым.

Что будет дальше — пока ясности нет. Понятно лишь то, что честь Южной Кореи в Пекине будут защищать другие спортсменки.

Это уже не первый скандал с участием Сим Сок Хи. В 2019 году она заявила, что ее неоднократно насиловал ее тренер Чо Чжэ Бом, а также кидал в нее металлические гайки. В момент совершения сексуального преступления девушке было 17 лет, а избивал спортсменку специалист вообще с семи лет. «Однажды ударил хоккейной клюшкой и сломал мне пальцы», — рассказывала конькобежка. Кошмар прекратился только за месяц до Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

Спортсменка нарушила молчание только в 2019 году. Как пишет SBS News, тренер угрожал, что разрушит карьеру шорт-трекистки. Поэтому она боялась придавать огласке данную ситуацию. История кончилась тем, что уже бывшего тренера приговорили к 10 месяцам тюрьмы. А саму Сим Сок Хи уговаривали вернуться в сборную. Теперь же ситуация получилась совершенно противоположной.