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Скандалы

Сегодня, 06:00

«Запятнала достоинство спортсменки». Чемпионка из Кореи сначала сама стала жертвой изнасилования, а потом унизила своих коллег

Корейскую шорт-трекистку отстранили от Олимпиады за нецензурные СМС о партнерах
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Сим Сок Хи.
Фото Global Look Press
Сим Сок Хи.
Фото Global Look Press
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Одну из главных звезд шорт-трека не пустила на Олимпиаду ее собственная сборная.

Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будут проходить с 5 по 16 февраля 2022 года. Всего будет разыграно девять комплектов наград (по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной дисциплине). Но среди участников соревнований не будет двукратной олимпийской чемпионки, южнокорейской спортсменки Сим Сок Хи.

Причем ее вычеркнула из заявки своя же федерация. 25-летняя Сим Сок Хи заняла первое место на национальных олимпийских соревнованиях в мае, но в Пекине ее не будет. Эта Олимпиада могла бы стать третьей в ее карьере. Так в чем дело? Почему Союз конькобежцев Кореи (KSU) сам отказался от одной из своих претенденток на медали?

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Что случилось

В конце января стало известно, что после двух месяцев расследований комитет Союза конькобежцев Кореи (KSU) отстранил Сим Сок Хи от национальной сборной на два месяца. Причина — спортсменка «запятнала достоинство спортсменов».

Шорт-трекистка не смогла принять участие в чемпионате мира по конькобежному спорту в Пекине, где были разыграны квоты на Олимпийские игры 2022 года. И, соответственно, не сможет выступить на Олимпиаде в Пекине. У Сим Сок Хи была возможность обратиться в Комитет по спортивной честной игре Корейского спортивного и Олимпийского комитета (KSOC) или передать дело в суд. Она воспользовалась ею и подала судебный иск на отмену данного решения, но суд Восточного округа Сеула отклонил запрос 18 января.

Сим Сок Хи. Фото Global Look Press
Сим Сок Хи.
Фото Global Look Press

Апелляцию по данному решению подавать не стали — смысла в ней нет, так как судебная процедура требует времени и совершенно очевидно, что решение не будет принято до начала Олимпийских игр.

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Суть обвинений

Конькобежке запретили тренироваться с командой еще в октябре прошлого года. Тогда произошла утечка серии текстовых сообщений, которые были отправлены спортсменкой во время Олимпиады-2018. Эта переписка вызвала большие споры. Сим Сок Хи в сообщениях в адрес бывшего тренера женской сборной издевалась над своими товарищами по команде и заявила о готовности стать «женской версией Стивена Брэдбери» в том случае, если ситуация будет не такой, как она хочет.

На зимних Олимпийских играх 2002 года австралийский конькобежец Стивен Брэдбери шел последним в полуфинале, но «ушёл в стенку», а на последнем повороте второй и третий столкнулись. Стивен Брэдбери занял второе место и вышел в финал. Там он также располагался последним из пяти участников, а к последнему кругу заметно отставал от лидеров.

В итоге на финишной прямой все четыре его конкурента — Аполо Артур Оно, Виктор Ан, Сиахунь Ли и Матье Тюркотт — столкнулись и упали. Брэдбери медленно пересек линию финиша и завоевал золото. У самой спортсменки тоже был похожий прецедент.

Сим Сок Хи обвиняли в том, что она умышленно столкнулась со своей соотечественницей Чхве Мин Джон во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. В декабре следственный комитет KSU рассмотрел это столкновение и пришел к выводу, что спортсменка намеренно толкнула свою соперницу и подругу по сборной. Но не было никаких доказательств, подтверждающих злостные намерения шорт-трекистки.

Последствия

Суд постановил, что Сим Сок Хи своими сообщениями нарушила обязанность национальной спортсменки сохранять достоинство, поскольку они были отправлены во время зимних Олимпийских игр-2018, когда она представляла Южную Корею. Законный представитель шорт-трекистки, которому запрещено выступать под запись, сообщил CNN, что они спорили в суде о том, являются ли личные сообщения частью работы олимпийца и подпадает ли их содержание под этические ограничения, которые накладываются на члена сборной страны.

Как сообщил CNN представитель KSU, Сим Сок Хи была отделена от команды, поскольку ей тяжело оставаться в сборной и тренироваться вместе с остальной командой из-за утечки переписки. Сама спортсменка публично призналась в пренебрежении к своим товарищам по команде в личной переписке и извинилась за свое поведение, назвав его незрелым.

Что будет дальше — пока ясности нет. Понятно лишь то, что честь Южной Кореи в Пекине будут защищать другие спортсменки.

Это уже не первый скандал с участием Сим Сок Хи. В 2019 году она заявила, что ее неоднократно насиловал ее тренер Чо Чжэ Бом, а также кидал в нее металлические гайки. В момент совершения сексуального преступления девушке было 17 лет, а избивал спортсменку специалист вообще с семи лет. «Однажды ударил хоккейной клюшкой и сломал мне пальцы», — рассказывала конькобежка. Кошмар прекратился только за месяц до Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

Спортсменка нарушила молчание только в 2019 году. Как пишет SBS News, тренер угрожал, что разрушит карьеру шорт-трекистки. Поэтому она боялась придавать огласке данную ситуацию. История кончилась тем, что уже бывшего тренера приговорили к 10 месяцам тюрьмы. А саму Сим Сок Хи уговаривали вернуться в сборную. Теперь же ситуация получилась совершенно противоположной.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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