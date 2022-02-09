«Просто позвольте Китаю забрать все медали». Мир в ужасе от судейства в шорт-треке на Олимпиаде

Корейские болельщики требуют отозвать сборную своей страны из Пекина и бойкотировать Игры-2022.

Сборная Южной Кореи подала протест в Международный союз конькобежцев, а также намерена обратиться в МОК и в Спортивный арбитражный суд в связи с ненормальной ситуацией с судейством в турнире по шорт-треку в Пекине-2022. После трех видов программы у китайских конькобежцев здесь две золотых и одна серебряная медаль — пока это самый успешный для хозяев Игр вид спорта. При этом корейцам, признанным законодателям мод в шорт-треке, не досталось ни одной из девяти разыгранных наград. И некоторые из поражений оказались, прямо скажем, скандальными. Среди пострадавших от странных судейских решений также спортсмены из Венгрии, России, США и Канады. «Просто позвольте Китаю забрать все медали», — прокомментировала происходящее одна из сеульских газет.

Неловко, что приходится наблюдать такую мерзость

Все началось в субботу, когда сборная Китая не попала в финал в смешанной эстафеты и подала по этому поводу протест. В нем говорилось, что спортсмены из США и России нарушили правила, помешав хозяевам правильно передать эстафету. Протест удовлетворили — американцы и россияне получили дисквалификацию, а китайцы были отправлены в финал, где завоевали золото. Сборные США и России тогда не стали поднимать шума, но восьмикратный чемпион мира кореец Квак Юн Ги в интервью агентству Yonhap заявил, что ему стыдно за происшедшее.

— Я смотрел этот заезд со своими молодыми коллегами, и мне было очень неловко из-за того, что им приходится наблюдать такую мерзость, — отметил титулованный спортсмен. — Я подумал: «Неужели ради золотой медали для хозяев требуются такие циничные решения?». Уверен, что в той эстафете надо было снимать и команду США, и представителей Китая. Голландские конькобежцы, которые смотрели трансляцию вместе со мной, сказали то же самое.

На главный повод для недовольства дали, конечно, результаты полуфинала на дистанции в 1000 метров, который состоялся в понедельник. В том забеге дисквалифицированы оба корейских претендента на золото — чемпионы мира Хван Дэ Хон и Ли Джун Со, занявшие в своих полуфиналах первое и второе места. В частности, Хвана обвинили в том, что он зацепил колено китайского соперника. Данное наказание позволило выйти в финал сразу трем китайцам. Два из них — Жэнь Цзывэю и Ли Вэньлуну — по итогам соревнований заняли первое и второе места. Такой поворот привел корейцев в ярость — они убеждены, что судейство было предвзятым, и их спортсмены не касались конкурентов на трассе. Однако Международный союз конькобежцев отклонил все протесты — по действующим правилам подобная дисквалификация не может быть оспорена.

Хаос на льду

Характерно, что в финале Жэнь Цзывэй и Ли Вэньлун тоже победили в крайне спорной ситуации. Первым в том забеге финишировал представитель Венгрии Шандор Лю Шаоан. Однако венгерский китаец-полукровка получил предупреждение и штраф, что отбросило его на третье место. И он еще должен сказать спасибо за бронзу, поскольку четвертым в том финале стал У Дацзин из Китая, и теоретически весь подиум на мужской «тысяче» мог стать китайским. Шандор действительно толкался на льду с Жэнем, что многие болельщики убеждены, что контакт с соперником инициировал китаец, и именно ему следовало выписать дисквалификацию. Но протест венгерской стороны тоже отклонили.

В женском забеге на 500 метров китайцы остались без медалей, но тоже вляпались в скандал. Фань Кэсинь из китайской сборной в четвертьфинале зацепила на вираже ограничительный конус, который попал в конек канадке Элисон Чарльз. Представительница Канады в результате этого удара упала, влетела в борт и сошла с дистанции. Судьи изучили данный эпизод и допустили Чарльз в полуфинальную гонку. Но за нарушение правил внезапно дисквалифицировали не Фань Кэсинь, а другую канадку — Флоранс Брюнелль. «Хаос на льду», — так прокомментировала инцидент телекомпания CBC. Правда, здесь глобальная справедливость в итоге восторжествовала, и Фань была снята с соревнований в полуфинале.

Локальная проблема

Конечно, в контактном шорт-треке очень часто случаются спорные эпизоды, но так, чтобы судейство явно было повернуто в одну сторону, причем с целью отдать должное принимающей стороне — это точно нехороший тренд. На фоне происходящего ужаса корейская телекомпания SBS показала сюжет под названием «10 худших моментов мошенничества со стороны Китая» — он тоже вызвал большой резонанс в мире шорт-трека. Корейский комитет по спорту и Олимпийским играм (KSOC) заявил, что намерен искать справедливости в Спортивном арбитражном суде (CAS). И даже не с целью вернуть потерянные медали, а для того, чтобы «предотвратить несправедливость» в будущем.

— Я считаю, что все наши спортсмены боролись честно, и я на самом дели именно они являются победителями, — отметил глава делегации Южной Кореи в Пекине Юн Хон Гын, добавив, что его страна потребовала встречи с Международным олимпийским комитетом, чтобы остановить беспредел на соревнованиях. По словам Юн Хон Гына, в дальнейшем корейская делегация намерена протестовать еще более жестко.

— Как руководитель делегации я искренне извиняюсь и прошу прощения у болельщиков, — подчеркнул Юн Хон Гын. — Фейр-плей является важнейшей основой спорта. Но судьи на площадке — это еще не всё. Судьи — это весь мир, который следит за Играми.

На фоне скандала корейские болельщики даже начали озвучивать идею отозвать свою сборную из Пекина и бойкотировать Олимпиаду. При этом официальный представитель МОК Марк Адамс, отвечая на вопрос о судейском произволе в шорт-треке, отметил, что это проблема является локальной, и не требует вмешательства организаторов Игр.

#shorttrack #justiceforkorea obviously Korean got the skills and the only way China would beat him is by cheating and faking a penalty. Go to hell. #fuckchina pic.twitter.com/AkwvINZPvh — Enna (@Enna17043328) February 7, 2022

Сегодня в турнире по шорт-треку будут разыграны медали у мужчин на дистанции 1500 метров. Одним из претендентов на награды считается россиянин Семен Елистратов, бронзовый призер последнего чемпионата мира и Олимпиады-2018 именно в этой дисциплине. В четвертьфинале у него не будет соперников из Китая, но в одном забеге с нашим лидером побежит Хван Дэ Хон — тот самый, который возмущался инцидентом в смешанной эстафете. От сборной Китая в соревнованиях заявлены Сунь Лун (олимпийский чемпион в смешанной эстафете), Тяньи Чжан (призер молодежного чемпионата мира и Юношеской Олимпиады) и Жэнь Цзывэй (победивший в Пекине-2022 в забеге на 1000 метров благодаря скандалу со спортсменом из Венгрии).