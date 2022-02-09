Журова назвала Елистратова героем шорт-трека после бронзы на Олимпиаде в Пекине

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на бронзу Семена Елистратова в шорт-треке на дистанции 1500 метров на Олимпиаде.

«В шорт-треке очень жесткая конкуренция, — сказала Журова «СЭ». — Особенно, учитывая, что Олимпиада проходит в Пекине, где китайцы хотят забрать все возможные медали. Корейцы недобирают те медали, на которые рассчитывали. Но Семен все же очень опытный спортсмен, олимпийский чемпион. Сейчас нужно выдохнуть и готовиться к эстафете. Это поднимет командный дух. Для шорт-трека Елистратов — герой. Он хороший пример и для молодых ребят. Ведь сейчас к шорт-треку интерес у детей есть. Любая медаль, набранная на Олимпийских играх — пример, что нужно тренироваться, как Елистратов, чтобы стремиться к этим же высотам».

Победу одержал представитель Кореи. Фотофиниш отдал серебро канадцу Стивену Дюбуа.