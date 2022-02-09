Женская сборная России по шорт-треку не смогла выйти в финал А в эстафете на 3000 м на Олимпийских играх
9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли полуфиналы женской эстафеты по шорт-треку. Сборная России выступила во втором забеге на дистанции 3000 метров.
В своем забеге россиянки заняли третье место, уступив Корее вторую строчку на последнем круге.
Теперь Россия сможет принять участие только в финале B.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
3000 м
2-й полуфинал
1. Канада (Кортни Саро, Флоренс Брюней, Элисон Шарль, Ким Бутен) — 4.05,893
2. Корея (Сео Ви Мин, Чхве Мин Чон, Ким Алан, Ли Ю Бин) — 4.05,904
3. Россия (Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Анна Вострикова) — 4.06,064
4. США (Кристен Сантос, Коринн Стоддар, Мааме Бини, Джули Летаи) — 4.06,098
1-й полуфинал
1. Нидерланды (Сюзанне Схултинг, Сельма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкоф) — 4.04,133
2. Китай (Хань Юйтун, Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, Чжан Юйтин) — 4,04,383
3. Польша (Никола Мазур, Наталья Малишевска, Камила Стормовска, Патриция Малишевска) — 4.10,074
4. Италия (Арианна Фонтана, Синтия Маскитто, Арианна Вальчепина, Мартина Вальчепина) — 4.17,438
1-я и 2-я команды в каждом полуфинале проходят в финал А, а 3-я и 4-я команды проходят в финал В.