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Сегодня, 16:05

Женская сборная России по шорт-треку не смогла выйти в финал А в эстафете на 3000 м на Олимпийских играх

Иван Шитик
Корреспондент

9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли полуфиналы женской эстафеты по шорт-треку. Сборная России выступила во втором забеге на дистанции 3000 метров.

В своем забеге россиянки заняли третье место, уступив Корее вторую строчку на последнем круге.

Теперь Россия сможет принять участие только в финале B.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

3000 м

2-й полуфинал

1. Канада (Кортни Саро, Флоренс Брюней, Элисон Шарль, Ким Бутен) — 4.05,893

2. Корея (Сео Ви Мин, Чхве Мин Чон, Ким Алан, Ли Ю Бин) — 4.05,904

3. Россия (Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Анна Вострикова) — 4.06,064

4. США (Кристен Сантос, Коринн Стоддар, Мааме Бини, Джули Летаи) — 4.06,098

1-й полуфинал

1. Нидерланды (Сюзанне Схултинг, Сельма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкоф) — 4.04,133

2. Китай (Хань Юйтун, Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, Чжан Юйтин) — 4,04,383

3. Польша (Никола Мазур, Наталья Малишевска, Камила Стормовска, Патриция Малишевска) — 4.10,074

4. Италия (Арианна Фонтана, Синтия Маскитто, Арианна Вальчепина, Мартина Вальчепина) — 4.17,438

1-я и 2-я команды в каждом полуфинале проходят в финал А, а 3-я и 4-я команды проходят в финал В.

Олимпиада 2022: Семен Елистратов и&nbsp;Софья Просвирнова. Олимпиада 2022: Елистратов в финале, скандал с российскими фигуристами и старт хоккея. Онлайн-трансляция 9 февраля

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
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