Женская сборная России по шорт-треку не смогла выйти в финал А в эстафете на 3000 м на Олимпийских играх

9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли полуфиналы женской эстафеты по шорт-треку. Сборная России выступила во втором забеге на дистанции 3000 метров. В своем забеге россиянки заняли третье место, уступив Корее вторую строчку на последнем круге. Теперь Россия сможет принять участие только в финале B. Шорт-трек Пекин (Китай) Олимпийские игры-2022 Женщины 3000 м 2-й полуфинал 1. Канада (Кортни Саро, Флоренс Брюней, Элисон Шарль, Ким Бутен) — 4.05,893 2. Корея (Сео Ви Мин, Чхве Мин Чон, Ким Алан, Ли Ю Бин) — 4.05,904 3. Россия (Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Анна Вострикова) — 4.06,064 4. США (Кристен Сантос, Коринн Стоддар, Мааме Бини, Джули Летаи) — 4.06,098 1-й полуфинал 1. Нидерланды (Сюзанне Схултинг, Сельма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкоф) — 4.04,133 2. Китай (Хань Юйтун, Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, Чжан Юйтин) — 4,04,383 3. Польша (Никола Мазур, Наталья Малишевска, Камила Стормовска, Патриция Малишевска) — 4.10,074 4. Италия (Арианна Фонтана, Синтия Маскитто, Арианна Вальчепина, Мартина Вальчепина) — 4.17,438 1-я и 2-я команды в каждом полуфинале проходят в финал А, а 3-я и 4-я команды проходят в финал В. Олимпиада 2022: Елистратов в финале, скандал с российскими фигуристами и старт хоккея. Онлайн-трансляция 9 февраля