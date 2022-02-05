В Союзе конькобежцев России отреагировали на дисквалификацию сборной в эстафете по шорт-треку

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на дисквалификацию сборной в полуфинале смешанной эстафеты по шорт-треку.

5 февраля российские шорт-трекисты были дисквалифицированы из-за неправильной передачи эстафеты. Также дисквалификацию получили американские спортсмены.

«Мы допустили ошибку при передаче эстафеты, — сказал Кравцов «СЭ». — Говорят, что мы помешали китайцам. Честно говоря, этого я не увидел. Но факт ошибки при передаче есть. Бессмысленно что-то говорить. Не повезло, что тут сделаешь. Это шорт-трек. Здесь много происходило всяких падений и случайностей. Будем надеяться. Впереди у нас классические эстафеты на 3 и 5 километра. Надеюсь, что там нам удача улыбнется».

За сборную России выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Елена Серегина и Софья Просвирнова.