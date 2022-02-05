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Сегодня, 16:51

Просвирнова — о дисквалификации сборной России: «Обидно, но такая драма может быть где угодно»

Сергей Федоров
Корреспондент

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова прокомментировала дисквалификацию сборной России в смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Нам сегодня немножко не повезло. Обидно, но такая драма может быть где угодно. Такое может произойти где угодно, будем бороться на других стартах», — сказала Просвирнова.

В полуфинале в своем забеге россияне с результатом 2.49,61 стали третьими. Однако после забега судьи решили, что команда нарушила правила при передаче эстафеты и была дисквалифицирована. Поэтому сборная России не выступила даже в финале B.

За сборную России выступали также Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Елена Серегина и Просвирнова.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Софья Просвирнова
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