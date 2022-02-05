Шорт-трекисты Елистратов и Айрапетян не прошли квалификацию на дистанции 1000 метров

На Олимпиаде в Пекине прошли предварительные забеги шорт-трекистов на дистанции 1000 метров.

Россияне выступили неудачно: Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли пробиться в следующую стадию. Причем Айрапетян упал в конце своего забега и был вовсе дисквалифицирован.

Напомним, что в четвертьфинал выходили по два лучших спортсмена из каждого забега, плюс еще четыре быстрейших шорт-трекиста из занявших третье место.