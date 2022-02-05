Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек

Сегодня, 15:14

Шорт-трекисты Елистратов и Айрапетян не прошли квалификацию на дистанции 1000 метров

Иван Шитик
Корреспондент

На Олимпиаде в Пекине прошли предварительные забеги шорт-трекистов на дистанции 1000 метров.

Россияне выступили неудачно: Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли пробиться в следующую стадию. Причем Айрапетян упал в конце своего забега и был вовсе дисквалифицирован.

Напомним, что в четвертьфинал выходили по два лучших спортсмена из каждого забега, плюс еще четыре быстрейших шорт-трекиста из занявших третье место.

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Денис Айрапетян
Семен Елистратов
3
0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Российский саночник Репилов занимает восьмое место после первой попытки на Олимпиаде
Российский фристайлист Андреев стал восьмым в первой попытке на Олимпиаде
Сборная России по шорт-треку назвала состав на смешанную эстафету
Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть мужской скиатлон 6 февраля онлайн в прямом эфире
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Россиянка Аваакумова показала 9-й результат в первой попытке в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский шорт-трекист Айрапетян упал и был дисквалифицирован на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по шорт-треку назвала состав на смешанную эстафету
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости