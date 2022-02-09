Шорт-трекистка Вострикова: «Это Олимпийские игры, здесь тяжело»

Член женской сборной России по шорт-треку прокомментировала попадание команды в финал Б в эстафете на 3000 м на Олимпиаде

Член женской сборной России по шорт-треку Анна Вострикова поделилась эмоциями после выступления команды в 1/2 финала в эстафете на 3000 метров.

Россиянки заняли третье место в своем забеге и попали только в финал Б.

«Это Олимпийские игры, здесь тяжело. Мы старались до последнего, немного не получилось. Но это опыт, он пойдет на пользу. У нас впереди еще финал Б, будем бороться там за победу. Для меня это первые игры, я самая маленькая, но это не чувствуется», — отметила Вострикова.

Начало утешительного и главного финалов назначено на 13 февраля, 14.35 (мск).