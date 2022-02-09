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Сегодня, 16:01

Ейбог: «Я мало опыта имею на международном уровне на этой дистанции»

Шорт-трекист Ейбог заявил, что ему не хватило опыта в забеге на 1500 метров на Олимпиаде
Роман Шишов
Корреспондент

Российский шорт-трекист Даниил Ейбог, не вышедший в полуфинал Олимпиады на дистанции 1 500 метров, отметил, что не рассчитал свои силы по ходу забега.

Ейбог показал четвертый результат в своем четвертьфинальном забеге.

«Все очень аккуратно стали бегать. Судя по тому, как проходили соревнования на 1 000 метров, где за любой чих получали дисквалификацию, сейчас все очень аккуратничают, — цитирует ТАСС Ейбога. — По тактике все вроде бы неплохо было, просто сил не хватило. Я мало опыта имею на международном уровне на этой дистанции — рановато вышел вперед, хотя держался по плану на классификационных позициях — первая-третья практически до самого финиша, но немного не рассчитал по силам. В последний раз эту дистанцию на международном уровне года четыре назад или даже пять бежал».

Ейбог добавил, что очень рад оказаться на Играх в Пекине.

«В целом по ощущениям я рад, что попал на эти соревнования, увидел вживую Олимпийские игры. Не все получилось, но это хороший опыт, чтобы двигаться дальше. Не знаю, какой состав будет на эстафету, я ехал сюда больше как запасной, и как решит тренерский совет, еще не знаю. Но сегодня хорошо было на дистанции разбегаться, почувствовать соревнования, лед, выходить с пониманием что и как», — добавил спортсмен.

Финальные забеги у мужчин в шорт-треке на дистанции 1 500 м пройдут в среду и начнутся в 16:20 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/13659295
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