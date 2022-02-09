Семен Елистратов вышел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м
Россиянин Семен Елистратов вышел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.
В третьем четвертьфинальном забеге Елистратов занял второе место, уступив лишь корейцу Хвану Дэ Хону. Третью строчку занял канадец Стивен Дюбуа.
Ранее в полуфинал Олимпиады пробился еще один россиянин, Денис Айрапетян.
В заключительном, шестом четвертьфинальном забеге на дистанции 1500 м выступит еще один россиянин, Даниил Ейбог. В полуфинал проходит тройка лучших по итогам каждого забега.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
1500 м
Третья 1/4 финала
1. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.14,910
2. Семен Елистратов (Россия) — 2.15,094
3. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.15,123
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