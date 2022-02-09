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Сегодня, 14:15

Семен Елистратов вышел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Иван Торопцев
Корреспондент

Россиянин Семен Елистратов вышел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.

В третьем четвертьфинальном забеге Елистратов занял второе место, уступив лишь корейцу Хвану Дэ Хону. Третью строчку занял канадец Стивен Дюбуа.

Ранее в полуфинал Олимпиады пробился еще один россиянин, Денис Айрапетян.

В заключительном, шестом четвертьфинальном забеге на дистанции 1500 м выступит еще один россиянин, Даниил Ейбог. В полуфинал проходит тройка лучших по итогам каждого забега.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

1500 м

Третья 1/4 финала

1. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.14,910

2. Семен Елистратов (Россия) — 2.15,094

3. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.15,123

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Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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Россиянин Айрапетян вышел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Россиянин Ейбог не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м
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