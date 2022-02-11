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Сегодня, 15:27

Сборная России по шорт-треку вышла в финал Олимпиады в эстафете

Константин Ивлиев (№12) и Семен Елистратов (№3).
Фото AFP

Сборная России по шорт-треку вышла в финал Олимпиады в Пекине в эстафете на 5000 метров.

Семен Елистратов на финишном спурте принес команде второе место в своем забеге и выход в следующую стадию. Он обогнал голландского соперника на 0,002 секунды.

Напомним, что две первые команды каждого забега квалифицируются в финал A.

Также за медали поборются сборные Канады, Кореи, Италии и Китая.

Финал пройдет 16 февраля.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

Полуфинал

1. Канада (Шарль Амлен, Максим Лоун, Стивен Дюбуа, Паскаль Дион) — 6,38,752
2. Корея (Ли Джуне Сео, Ким Дон Ук, Хван Дэ Хон, Квак Юн Ги) — 6.37,879
3. Россия (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян) — 6.37,925
4. Италия (Пьетро Сигел, Юри Конфортола, Томмазо Дотти, Андреа Кассинелли) — 6.38,899
5. Китай (У Дацзин, Жэнь Цзы Вэй, Сун Лонг, Ли Вэньлун) — 6.51,040

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