Сборная России по шорт-треку назвала состав на смешанную эстафету
Сборная России по шорт-треку назвала состав на смешанную эстафету, которая пройдет сегодня на Олимпиаде в Пекине, информирует пресс-служба ОКР.
За российскую команду выступят: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина.
Начало четвертьфиналов запланировано на 15.23 мск.
Напомним, что Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли преодолеть квалификацию на дистанции 1 000 метров.
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