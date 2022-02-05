Сборная России по шорт-треку назвала состав на смешанную эстафету

Сборная России по шорт-треку назвала состав на смешанную эстафету, которая пройдет сегодня на Олимпиаде в Пекине, информирует пресс-служба ОКР.

За российскую команду выступят: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина.

Начало четвертьфиналов запланировано на 15.23 мск.

Напомним, что Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли преодолеть квалификацию на дистанции 1 000 метров.