Российский шорт-трекист Айрапетян упал и был дисквалифицирован на Олимпиаде в Пекине

Российский шорт-трекист Денис Айрапетян упал во время своего забега на Олимпиаде в Пекине и не смог выйти в четвертьфинал на дистанции 1000 м.

При этом судьи решили, что виноват в этом он сам, так как положил руку на коньки японцу, ехавшему рядом. В итоге Айрапетян был дисквалифицирован.

Он был последнем представителем России в этом виде программы. Ранее из борьбы также на стадии квалификации выбыл Семен Елистратов.