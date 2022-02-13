Российские шорт-трекисты Ситников и Ивлиев вышли в полуфинал Олимпиады

Российский шорт-трекист Павел Ситников вышел в полуфинал Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров.

В своем четвертьфинальном забеге он показал второй результат, что гарантирует выход в следующую стадию.

Россиянин Константин Ивлиев также поборется в полуфинале. Он стал первым в своем забеге.

Полуфиналы стартуют в 14.27 мск.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

500 м

Четвертьфинал

1. Константин Ивлиев (Россия) — 40,351

2. Денис Никиша (Казахстан) — 40,355

3. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,386

4. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,494

5. Ву Дацзин (Китай) — 40,528

6. Хван Дэ Хон (Корея) — 40,636

7. Павел Ситников (Россия) — 40,643

8. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40,643

9. Пьетро Сигел (Италия) — 40,644

10. Карлис Крузбергс (Латвия) — 40,694