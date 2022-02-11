Российские шорт-трекисты Ивлиев и Ситников вышли в четвертьфинал Олимпиады

Российские шорт-трекисты Константин Ивлиев и Павел Ситников вышли в четвертьфинал Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров.

Ивлиев стал первым в своем забеге, а Ситников вторым, что гарантирует прямой выход в следующую стадию.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

500 м

Квалификация

1. У Дацзин (Китай) — 40,230

2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,272

3. Пьетро Сигел (Италия) — 40,350

4. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,399

5. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 40,407

6. Робертс Крузбергс (Латвия) — 40,430

7. Денис Никиша (Казахстан) — 40,482

8. Джордан Пайерр-Джилль (Канада) — 40,488

9. Стейн Десмет (Бельгия) — 40,585

10. Павел Ситников (Россия) — 40,591