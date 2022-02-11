Российские шорт-трекисты Ивлиев и Ситников вышли в четвертьфинал Олимпиады
Российские шорт-трекисты Константин Ивлиев и Павел Ситников вышли в четвертьфинал Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров.
Ивлиев стал первым в своем забеге, а Ситников вторым, что гарантирует прямой выход в следующую стадию.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
500 м
Квалификация
1. У Дацзин (Китай) — 40,230
2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,272
3. Пьетро Сигел (Италия) — 40,350
4. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,399
5. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 40,407
6. Робертс Крузбергс (Латвия) — 40,430
7. Денис Никиша (Казахстан) — 40,482
8. Джордан Пайерр-Джилль (Канада) — 40,488
9. Стейн Десмет (Бельгия) — 40,585
10. Павел Ситников (Россия) — 40,591
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