Российская шорт-трекистка Серегина вышла в финал B на Олимпиаде-2022
Российская шорт-трекистка Елена Серегина на дебютной для себя Олимпиаде в Пекине вышла в финал B на дистанции 500 м.
В полуфинальном забеге 20-летняя спортсменка стала третьей.
В финале В Серегина сможет побороться за бронзовую медаль Олимпиады.
Другая россиянка — Софья Просвирнова была дисквалифицирована в четвертьфинале за нарушение и уже не сможет побороться за медали в этом виде программы.
В финал дистанции на 500 м прошли пять спортсменок.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
500 м
Полуфинал
1. Арианна Фонтана (Италия) — 42,387
2. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 42,475
3. Ким Бутен (Канада) — 42,664
4. Чжан Юйтин (Китай) — 43,196
5. Энн Десмет (Бельгия) — 55,304
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