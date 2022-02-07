Российская шорт-трекистка Серегина вышла в финал B на Олимпиаде-2022

Российская шорт-трекистка Елена Серегина на дебютной для себя Олимпиаде в Пекине вышла в финал B на дистанции 500 м.

В полуфинальном забеге 20-летняя спортсменка стала третьей.

В финале В Серегина сможет побороться за бронзовую медаль Олимпиады.

Другая россиянка — Софья Просвирнова была дисквалифицирована в четвертьфинале за нарушение и уже не сможет побороться за медали в этом виде программы.

В финал дистанции на 500 м прошли пять спортсменок.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

500 м

Полуфинал

1. Арианна Фонтана (Италия) — 42,387

2. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 42,475

3. Ким Бутен (Канада) — 42,664

4. Чжан Юйтин (Китай) — 43,196

5. Энн Десмет (Бельгия) — 55,304