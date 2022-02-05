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Сегодня, 14:32

Просвирнова и Серегина квалифицировались в четвертьфинал на дистанции 500 метров олимпийского турнира по шорт-треку

Две россиянки квалифицировались в четвертьфинал на дистанции 500 метров олимпийского турнира по шорт-треку
Иван Шитик
Корреспондент

На Олимпиаде-2022 прошли предварительные забеги шорт-трекисток на дистанции 500 метров. В четвертьфинал пробились две представительницы России — Софья Просвирнова и Елена Серегина. В своих забегах они заняли вторые места.

А вот Екатерина Серегина заняла в своем забеге четвертое место и завершила свои выступления на этой дистанции.

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Софья Просвирнова
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