Просвирнова и Серегина квалифицировались в четвертьфинал на дистанции 500 метров олимпийского турнира по шорт-треку

Две россиянки квалифицировались в четвертьфинал на дистанции 500 метров олимпийского турнира по шорт-треку

На Олимпиаде-2022 прошли предварительные забеги шорт-трекисток на дистанции 500 метров. В четвертьфинал пробились две представительницы России — Софья Просвирнова и Елена Серегина. В своих забегах они заняли вторые места.

А вот Екатерина Серегина заняла в своем забеге четвертое место и завершила свои выступления на этой дистанции.