Россиянка Вострикова заявила, что выбрала неверную тактику на 1 000 м на Олимпиаде-2022

Российская шорт-трекистка Анна Вострикова прокомментировала результат в забеге на 1 000 метров в четвертьфинале Олимпиады-2022.

«Это было не то, чего я ожидала — немного не подрассчитала силы, не ту тактику выбрала, силенок и опыта не хватает, — приводит слова спортсменки ТАСС. — Мне не обидно, это опыт, и не важно, какой он. Ничего страшного, в следующий раз буду сильнее, умнее, буду учиться на своих ошибках».

Вострикова в своем четвертьфинале завершила дистанцию четвертой (1.30,021 секунды). Еще одна россиянка Екатерина Ефременкова также не смогла пройти в полуфинал на дистанции 100 метров, заняв третье место (1.29,434).

Полуфиналы запланированы на 14:55 по московскому времени, финал пройдет в 15:37 мск.