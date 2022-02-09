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Сегодня, 14:04

Россиянин Айрапетян вышел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Иван Торопцев
Корреспондент

Россиянин Денис Айрапетян вышел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.

Айрапетян финишировал на третьем месте в первом четвертьфинальном забеге. Первым финишировал венгр Шандор Лю Шаолинь, который установил олимпийский рекорд (2.09,213), на второй строчке — канадец Паскаль Дион.

Помимо Айрапетяна сборную России в четвертьфинале на дистанции 1500 м представят Семен Елистратов и Даниил Ейбог. В полуфинал проходит тройка лучших по итогам каждого забега.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

1 500 м

Первая 1/4 финала

1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.09,213

2. Паскаль Дион (Канада) — 2.09.723

3. Денис Айрапетян (Россия) — 2.09.776

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал вокруг российских фигуристов и старт хоккеистов. Онлайн-трансляция 9 февраля

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Денис Айрапетян
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