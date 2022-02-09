Россиянин Айрапетян вышел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м
Россиянин Денис Айрапетян вышел в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.
Айрапетян финишировал на третьем месте в первом четвертьфинальном забеге. Первым финишировал венгр Шандор Лю Шаолинь, который установил олимпийский рекорд (2.09,213), на второй строчке — канадец Паскаль Дион.
Помимо Айрапетяна сборную России в четвертьфинале на дистанции 1500 м представят Семен Елистратов и Даниил Ейбог. В полуфинал проходит тройка лучших по итогам каждого забега.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
1 500 м
Первая 1/4 финала
1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.09,213
2. Паскаль Дион (Канада) — 2.09.723
3. Денис Айрапетян (Россия) — 2.09.776
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