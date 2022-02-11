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Сегодня, 15:53

Нидерландская шорт-трекистка Схултинг выиграла золото Олимпиады в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Сюзанне Схултинг.
Фото Reuters

Представительница Нидерландов Сюзанне Схултинг выиграла золото Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м.

Второй стала кореянка Чхве Мин Чон. Замкнула тройку Энн Десмет из Бельгии.

Российские шорт-трекистки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова не смогли преодолеть стадию четвертьфинала.

Добавим, что 24-летняя Схултинг, которая выиграла вторую золотую олимпийскую медаль в карьере, в четвертьфинале побила мировой рекорд.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1000 м

Финал

1. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 1.28,391

2. Чхве Мин Чон (Корея) — 1.28,443

3. Энн Десмет (Бельгия) — 1.28,928

4. Кристен Сантос (США) — 1.42,745
5. Арианна Фонтана (Италия) дисквалификация

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