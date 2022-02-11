Нидерландская шорт-трекистка Схултинг выиграла золото Олимпиады в Пекине
Представительница Нидерландов Сюзанне Схултинг выиграла золото Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м.
Второй стала кореянка Чхве Мин Чон. Замкнула тройку Энн Десмет из Бельгии.
Российские шорт-трекистки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова не смогли преодолеть стадию четвертьфинала.
Добавим, что 24-летняя Схултинг, которая выиграла вторую золотую олимпийскую медаль в карьере, в четвертьфинале побила мировой рекорд.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
1000 м
Финал
1. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 1.28,391
2. Чхве Мин Чон (Корея) — 1.28,443
3. Энн Десмет (Бельгия) — 1.28,928
4. Кристен Сантос (США) — 1.42,745
5. Арианна Фонтана (Италия) дисквалификация
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