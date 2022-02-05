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Сегодня, 16:44

Елистратов — о дисквалификации сборной России: «Думаю, штраф правильный, действительно была помеха»

Елистратов объяснил причину дисквалификации сборной России по шорт-треку в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент

Лидер сборной России по шорт-треку Семен Елистратов объяснил, что произошло в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

Российские шорт-трекисты дисквалифицированы из-за неправильной передачи эстафеты. Также дисквалификацию получили американские спортсмены.

«Что случилось в полуфинале? При передаче смены Сони и Кости (Софья Просвирнова и Константин Ивлиев — прии. «СЭ») мы помешали китайской команде. Думаю, штраф правильный, действительно была помеха.

Судья принял правильное решение. Спорить бессмысленно, нам показали повторы момента.

Сегодня у меня ничего не получилось. Это очень обидно. У меня еще есть дистанция на 1500 метров, моя коронная. Буду настраиваться. Я пойду до конца, мне не важно, поражения сегодня были или нет», — заявил Елистратов.

 
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Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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