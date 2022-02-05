Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на дисквалификацию сборной России в полуфинале смешанной эстафеты по шорт-треку на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Тут вопрос в том, что у других тоже были такие моменты, но ничего за это не было. К сожалению, в шорт-треке все быстро происходит. Если в фигурном катании можно что-то пересмотреть, то тут между забегами очень мало времени. Если судьями принято решение, то оно крайне редко изменяется. Мы понимает, что китайцы сильны. У них основные медали буду как раз в шорт-треке. Я не хочу верить в заговор, но для китайцев эта медаль была крайне важна», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова считает, что ошибки русских спортсменов будут строго наказываться.

«Вчера был похожий пример в фигурном катании. Наш спортсмен признался, что оступился. Если бы оступился какой-то другой спортсмен, а не из России, тогда, может, не сняли бы эти баллы. Наши ошибки будут замечать. Мы понимали, что большие ставки на шорт-трек делать нельзя. Вот такие судейские случайности не редкость», — добавила Журова «СЭ».

5 февраля российские шорт-трекисты были дисквалифицированы из-за неправильной передачи эстафеты. Также дисквалификацию получили американские спортсмены.

За сборную России выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Елена Серегина и Софья Просвирнова.