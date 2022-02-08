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Сегодня, 14:40

Болельщики обвиняют китайскую конькобежку в том, что она специально помешала канадке Чарльз на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Болельщики недовольны поведение китайской конькобежки Фань Кэсинь во время четвертьфинального забега на 500 метров на Олимпиаде-2022, который проходил 7 февраля.

Во время выступления китаянка зацепила ограничительный конус, который попал под ногу канадке Элисон Чарльз. Спортсменка в итоге упала, влетела в борт и не смогла завершить четвертьфинальный забега на 500 метров.

Судьи просмотрели этот эпизод и пропустили Чарльз в полуфинальную гонку. За нарушение правил в этом эпизоде дисквалифицировалис Флоранс Брюнелль, а не Кэсинь.

Болельщики в Интеренете возмутились произошедшим:

«Пересмотрите видеозапись... именно китайская спортсменка перебрасывает конус на путь Чарльз, а не Флоренс... она фактически не касается его... рука Фан находится перед Флоренс, мешая ей, затем она задевает маркер рукой и перебрасывает его», — написал один из пользователей.

Победительницей соревнований в шорт-треке на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине стала представительница Италии Арианна Фонтана. Второе место заняла Сюзанне Схултинг из Нидерландов, а третье канадка Ким Бутен.

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Источник: https://dailyhive.com/vancouver/chinese-olympic-speed-skater-tripped-canadian
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