Болельщики обвиняют китайскую конькобежку в том, что она специально помешала канадке Чарльз на Олимпиаде-2022

Болельщики недовольны поведение китайской конькобежки Фань Кэсинь во время четвертьфинального забега на 500 метров на Олимпиаде-2022, который проходил 7 февраля.

Во время выступления китаянка зацепила ограничительный конус, который попал под ногу канадке Элисон Чарльз. Спортсменка в итоге упала, влетела в борт и не смогла завершить четвертьфинальный забега на 500 метров.

Судьи просмотрели этот эпизод и пропустили Чарльз в полуфинальную гонку. За нарушение правил в этом эпизоде дисквалифицировалис Флоранс Брюнелль, а не Кэсинь.

Болельщики в Интеренете возмутились произошедшим:

«Пересмотрите видеозапись... именно китайская спортсменка перебрасывает конус на путь Чарльз, а не Флоренс... она фактически не касается его... рука Фан находится перед Флоренс, мешая ей, затем она задевает маркер рукой и перебрасывает его», — написал один из пользователей.

Recheck the video footage... it's was the Chinese competitor who flicks the marker into the path of the Alyson Charles, not Florence... she doesn't actually touch it in any way... Fan's arm is in front of of Florence obstructing then hits the marker with her hand then flicks it. — Glen Molloy (@GlenMolloy1) February 7, 2022

Победительницей соревнований в шорт-треке на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине стала представительница Италии Арианна Фонтана. Второе место заняла Сюзанне Схултинг из Нидерландов, а третье канадка Ким Бутен.