Болельщики обвиняют китайскую конькобежку в том, что она специально помешала канадке Чарльз на Олимпиаде-2022
Болельщики недовольны поведение китайской конькобежки Фань Кэсинь во время четвертьфинального забега на 500 метров на Олимпиаде-2022, который проходил 7 февраля.
Во время выступления китаянка зацепила ограничительный конус, который попал под ногу канадке Элисон Чарльз. Спортсменка в итоге упала, влетела в борт и не смогла завершить четвертьфинальный забега на 500 метров.
Судьи просмотрели этот эпизод и пропустили Чарльз в полуфинальную гонку. За нарушение правил в этом эпизоде дисквалифицировалис Флоранс Брюнелль, а не Кэсинь.
Болельщики в Интеренете возмутились произошедшим:
«Пересмотрите видеозапись... именно китайская спортсменка перебрасывает конус на путь Чарльз, а не Флоренс... она фактически не касается его... рука Фан находится перед Флоренс, мешая ей, затем она задевает маркер рукой и перебрасывает его», — написал один из пользователей.
Победительницей соревнований в шорт-треке на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине стала представительница Италии Арианна Фонтана. Второе место заняла Сюзанне Схултинг из Нидерландов, а третье канадка Ким Бутен.