Щербаковой и Большунову все-таки вручили госнаграды. Фигуристка отказалась от шампанского, а лыжники призывают к международным стартам

Как в « Лужниках » встречали олимпийцев.

13 августа (вряд ли многие это помнят) — День физкультурника. Отмечается он во вторую субботу августа аж с 1939 года и даже входил в список праздников, в честь которых в 1942-м Сталин постановил выдавать «наркомовские» 100 граммов водки. Важный, в общем, праздник.

В честь него сегодня в «Лужниках» был организован прием спортсменов, тренеров и специалистов-медиков ФМБА, на котором вручались госнаграды от президента России.

Большунов рядом с министром

Самого президента не было — его представлял помощник Игорь Левитин. С наибольшим интересом ожидалось появление олимпийских призеров Пекина — фигуристки Анны Щербаковой и лыжников Александра Большунова, Татьяны Сориной, Натальи Непряевой и Юлии Ступак. На первом награждении в Кремле еще в апреле они не присутствовали, и тогда родилось множество версий о причинах такой аномалии. Но мы в них углубляться не будем.

В этот раз пришли все. Щербакова — в прекрасном бирюзовом костюме, Большунов — в черном, причем посадили статного лыжника в первый ряд, практически по правую руку от министра Олега Матыцина. Между ними сидел только глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Лыжницы тоже выглядели бесподобно — уже ради этого стоило рвануть в «Лужники».

Звезды предпочитают молчание

Чиновники говорили про важность спортивного подвига на Олимпиаде — мол, мы, несмотря ни на что, добились успехов и остаемся сильными. Тут не поспоришь — мышцы Большунова из-под костюма убеждали любого сомневающегося. Говорили, конечно, об отстранении от международных стартов — что физкультурников надо обеспечить не только здоровым телом и духом, но и здоровыми международными соревнованиями. Работа идет, заверил министр Матыцин. Награждаемые ожидаемо говорили спасибо за поддержку. Большунову за многочисленные медали вручили орден Александра Невского, лыжницам и Анне Щербаковой — орден Дружбы.

Интересно, что главные звезды — Анна и Александр — говорить с прессой после награждения не стали. Фигуристка просто вежливо сказала «нет», лыжник проворчал: «Да вы потом напишете!..» — и отказался даже от видео. Хотя исторический момент вроде бы подсказывает, что сейчас как раз говорить надо, особенно лыжным гонкам, которым будет тяжело — это признали и Ступак, и Непряева, которые готовы были на жаре и каблуках всем разжевать нюансы поиска своей мотивации. Юля сказала мне честно: «Один год побегать на Кубке России энтузиазма хватит, но потом будет сложно«.

Да и Большунов в речи за кафедрой перед министром спорта и спортсменами говорил о важности именно международных соревнований: «Сейчас мы нуждаемся в организации соревнований как в России, так и за ее пределами. Мы хотим соревноваться с сильнейшими». То есть признаем, что мы (пока) думаем о том, как вернуться, а не построить свою НХЛ/НБА и либо закрыться на десятилетия, как молодой Советский Союз до 1950-х, либо вступить в клинч с международными федерациями и перетянуть звезд.

Щербакова отказалась от алкоголя. Значит, продол жит карьеру?

Анна в своей речи в основном благодарила, а не призывала. Поблагодарила семью, тренеров, федерацию и государство — в таком порядке. Но уже одно ее появление было встречено овацией, с ней хотели сфотографироваться все ветераны, ее поставили на общей фотографии как можно ближе к помощнику президента Игорю Левитину. Или помощника президента к ней — тут уж как посмотреть.

Интрига о продолжении карьеры Щербаковой остается открытой. Она пока ничего не говорила о своих программах на сезон, в отличие от Александры Трусовой и Камилы Валиевой, минимум информации о ее подготовке. Приходится делать выводы по косвенным признакам. Вот, например, Анна сегодня отказалась от шампанского по окончании приема: «Нет, я не буду». Получается, готовится к сезону и держит форму? Получается так. Инсайд со вкусом игристого.

Следующая попытка узнать о будущем Анны будет предпринята уже в воскресенье, когда она проведет тренировку на Московском урбанистическом форуме. Въход, кстати, для всех желающих — так что дерзайте. А если Анна или кто-то из ее семьи читает эти строки, пусть не осуждает нас за наглые вопросы в следующий раз. Может быть, можно придумать формулу ответа, которая еще накрутит интригу?