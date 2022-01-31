Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?

Информация для размышления на болезненную тему.

Третью Олимпиаду подряд сборная России выступает без флага. Виной бесконечные допинговые скандалы, которые нам, несомненно, припомнят и во время Игр в Пекине. В нашей заявке на Олимпийские игры-2022 действительно есть некоторое количество спортсменов, в прошлом имевших проблемы с ВАДА — как персонально, так и попавшие под общую гребенку во время атак на наш спорт в 2017-2018 годах. Но говорить о том, что репутация олимпийцев из других сборных кристально чиста от запрещенки, тоже несправедливо. Перед началом Пекина-2022 «СЭ» поднял десять допинговых кейсов участников Игр — пять российских и пять иностранных.

Тереза Йохауг, лыжные гонки (Норвегия)

Самая звездная норвежская лыжница дорого заплатила за историю с кремом от ожогов, который врач купил для ее потрескавшихся губ на сборах в Италии в 2016 году. В лекарстве содержался запрещенный препарат клостебол, причем допинговая угроза была обозначена прямо на упаковке. Сначала Йохауг получила за свою ошибку (которую многие до сих пор считают просто прикрытием приема запрещенки с целью улучшения результатов) 13 месяцев дисквалификации, что давало ей возможность выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Но потом к наказанию добавили еще два месяца, и Тереза была вынуждена смотреть Игры-2018 только по телевизору. После отбытия наказания норвежка стала абсолютным фаворитом всех женских дистанционных гонок и может увезти из Пекина четыре золотые награды.

Александр Логинов, биатлон (Россия)

В начале своей карьеры, в 21 год, Александр сдал положительный тест на самый жесткий допинг — ЭПО. Накануне Олимпиады в Сочи этот препарат был обнаружен и у некоторых других российских биатлонистов, но Логинов до сих пор категорически отказывается обнародовать обстоятельства того печального инцидента. После двухлетней дисквалификации Александр вернулся в большой биатлон и вскоре стал одним из лидеров сборной страны. Но каждый его успех сопровождается хейтом со стороны соперников, которые до сих пор требуют от россиянина публичного покаяния за ЭПО. Допинговое прошлое стало причиной пропуска Логиновым Олимпиады-2018 — МОК отказался от приглашения россиян с запятнанной репутацией.

Дениз Херманн, биатлон (Германия)

Немка получила допинговую дисквалификацию тоже в самом начале своей карьеры, когда еще была лыжницей и не успела перейти в биатлон. В 2007 году 18-летняя Дениз попалась на кленбутероле. Обычно все положительные тесты на этот препарат заканчиваются рассказом об употреблении в пищу «зараженного мяса». Но Херманн проявила оригинальность и сообщила о том, что запрещенка содержалась в сиропе от кашля. Раскаявшуюся юную спортсменку пожалели, и она отделалась всего одним годом отстранения, что фактически не повлияло на ее спортивное будущее.

Павел Кулижников, конькобежный спорт (Россия)

Еще одна жертва ошибок юности. В 2012 году 18-летний конькобежец попался на метилгексанамине. Это вещество, которое также называют «экстракт герани», содержалось в энергетике, который Павел пил на тренировке. Это наказание стоило Кулижникову Олимпиады-2018 в тот момент, когда он был абсолютно лучшим спринтером мира. Опять же МОК не захотел видеть на Играх россиянина с допинговым прошлым. А еще ранее над Павлом висела угроза пожизненной дисквалификации — весной 2016 года его обвиняли в употреблении свежезапрещенного мельдония. К счастью, тогда ВАДА аннулировало все мельдониевые претензии из-за недостаточной информации о сроках вывода этого лекарства.

Клаудиа Пехштайн, конькобежный спорт (Германия)

Сам факт присутствия в заявке на Олимпиаду спортсменки, которой 22 февраля исполнится 50 лет, достоин всяческого уважения. Но нелишним будет напомнить, что в 2009 году знаменитая немка получила двухлетнюю дисквалификацию и пропустила Олимпиаду в Ванкувере из-за абнормальных данных паспорта крови. Впоследствии Клаудиа пыталась доказать, что стала жертвой наследственной болезни и никакого допинга не употребляла. Но огромное количество судов не привели к ее оправданию. Пехштайн так и осталась в истории допингершей, что, конечно, не умаляет ее величия как несгибаемой конькобежки и чемпионки.

Алексей Пушкарев, бобслей (Россия)

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) признал Пушкарева вместе с еще четырьмя российскими бобслеистами виновными в подмене допинг-проб на Играх в Сочи. Из-за наличия в пробах повышенного содержания соли добиться полного оправдания по этому делу не удалось — соответственно, о том, чтобы Алексею выступить в Пхенчхане-2018, не могло быть и речи. Но срок дисквалификации составил всего два года, и в 2020-м разгоняющий возобновил карьеру в бобслее. Правда, помешать ему выступить в Пекине может положительный тест на ковид, но шансы еще остаются.

Жасмин Фенлатор-Викториан, бобслей (Ямайка)

Допинговая история этой спортсменки не менее странная, чем само присутствие на зимней Олимпиаде представительницы тропического острова. Перед Олимпиадой-2018 Фенлатор-Викториан сдала положительную пробу на кленбутерол, но, не зная результатов теста, выступила в Пхенчхане, где заняла 19-е место в соревнованиях двоек. По всем правилам этот результат ямайской девушки должны были аннулировать. Однако Международная федерация заявила, что вина Жасмин незначительна, а допинг содержался в загрязненном продукте, который бобслеистка съела по незнанию. Так что наказание составило всего один год, а его отбытие было перенесено на 2019-2020 годы без пересмотра олимпийских протоколов.

Надежда Сергеева, бобслей (Россия)

Эта спортсменка была замешана в одном из двух допинговых скандалов с россиянами в Пхенчхане, из-за которых нам не вернули флаг на церемонии закрытия Игр-2018. Однако впоследствии выяснилось, что запрещенный триметазидин попал в организм Надежды через выданное врачом лекарство, загрязненное на заводе не обозначенным в инструкции веществом. То есть ни врач, ни сама бобслеистка не могли знать, что употребляют допинг. Тем не менее Сергеева при полном отсутствии ее персональной вины все равно не была полностью оправдана и получила восемь месяцев дисквалификации. Согласиться с этим наказанием было проще, чем судиться дальше, и пострадавшая от производственного брака предпочла побыстрее возобновить карьеру.

Дэвин Логан, фристайл (США)

В конце 2018 года в пробе призера сочинской Олимпиады в слоупстайле нашли следы каннабиса. Поскольку в тот момента ВАДА уже вело кампанию по уменьшению наказания за рекреационные наркотики, Логан получила всего полгода дисквалификации. А после того как спортсменка раскаялась, наказание вообще снизилось до чисто символических трех месяцев. Дэвин очень быстро вернулась в строй и теперь готовится выступать на своей третьей Олимпиаде. После скандала с легкоатлеткой Шакарри Ричардсон антидопинговые органы США ведут борьбу за окончательное исключение марихуаны из Запрещенного списка.

Александр Кустова, прыжки на лыжах с трамплина (Россия)

Серебряная призерка юниорского чемпионата мира-2018 два года назад заработала дисквалификацию за непредоставление данных о своем местонахождении. Три «флажка» обошлись 23-летней прыгунье отстранением на 18 месяцев. К сожалению, проблемы с системой АДАМС — это настоящая головная боль нашего спорта. После возвращения представительница Магадана выступала в Континентальном кубке, но успела набрать нужное для олимпийского отбора количество очков.

Также имеет смысл привести список наших спортсменов, не получивших от МОК приглашения в Пхенчхан-2018, но официально не имевших проблем с допингом:

Сергей Устюгов (лыжи);

Максим Цветков (биатлон);

Светлана Миронова (биатлон);

Александр Третьяков* (скелетон);

Татьяна Иванова* (санный спорт);

Виктория Демченко (санный спорт);

Руслан Захаров (конькобежный спорт);

Александр Румянцев* (конькобежный спорт);

Ольга Фаткулина* (конькобежный спорт);

Денис Айрапетян (шорт-трек);

Иван Букин (фигурное катание);

Елена Никитина* (скелетон);

Анна Шибанова (хоккей);

Сергей Плотников (хоккей).

* Спортсмены, признанные виновными дисциплинарной комиссией МОК, но оправданные Спортивным арбитражным судом