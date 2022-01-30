Русских и украинцев посадили вместе на фигурном катании. А в Пекине пробки из-за приспущенной маски

Как Пекин готовится к самой странной Олимпиаде в истории.

Наверное, Пекину даже удобнее проводить нынешние Игры в формате «пузыря». Если бы не было коронавируса — его или еще что-нибудь стоило придумать, чтоб не допустить пересечения китайских граждан и западных изобретений, которым разрешили проникнуть в олимпийский «пузырь». Особенно это касается Google, Facebook и Википедии. Про них опасаются говорить даже китайские волонтеры, которые проникли в эту своеобразную интуристскую зону по работе.

Главный перл от волонтеров на этой Олимпиаде : «Расписание — оно же гибкое». Когда автобусы опаздывают на 50 минут, а половину из них отменяют из-за репетиции открытия Олимпиады, фраза очень нужная. Ее можно было бы сделать официальным слоганом Игр взамен безликого «Вместе ради общего будущего».

Очередь в Пекине — похоже, что в пункт тестирования на ковид. pic.twitter.com/DG9Tcw1Ey6 — Lublineс93 (@Lublinec931) January 30, 2022

Полицейские гоняют журналистов

Пройти даже 200 метров до ближайшей от международного пресс-центра хоккейной арены нельзя. При попытке это сделать вам навстречу выйдет приветливый китайский полицейский и приветливо замашет руками — мол, вали обратно. Примерно так же членам российской олимпийской сборной махали в аэропорту, отгоняя от еще непродезинфицированного багажа. Оказалось, что на нашем рейсе все-таки был коронавирус — с ним летела биатлонистка Валерия Васнецова. До этого она не смогла попасть в Пекин из-за отсутствия QR-кода. Сейчас ОКР ходатайствует о замене ее на Евгению Буртасову.

В общем, погулять по городу точно не получится — ни у Васнецовой, ни у тех, кто, как мы, прошел первый кастинг. Любой олимпийский объект окружают заборы с такими вымуштрованными охранниками и военными, многие из которых в ушанках, — трудно отделаться от аналогий с СССР.

Ковид-меры в Пекине соблюдаются хаотично. С одной стороны, маски требуют оставлять надетыми даже на улице. В автобусе водитель-китаец заметил приспущенную маску в салоне и вышел из своей кабины, начал стучать в стекло, отделяющее его от пассажиров — все это прямо посреди дороги в заторе, и его абсолютно не волновало, что сзади его ждет целый отряд из людей, которые спешат по своим делам. До Олимпиады власти Китая и вовсе опубликовали инструкцию, согласно которой жителям запрещено помогать попавшим в ДТП пассажирам олимпийского транспорта. Утрируя: важнее не передать коронавирус, чем спасти истекающего кровью спортсмена.

Россияне и украинцы попадут-таки на совместные фотографии

Но даже в этих полутюремных условиях спортсмены уже проникаются олимпийским духом. Фигуристы четвертый день проводят тренировки в построенном во времена Мао Цзэдуна столичном Дворце спорта и на запасном катке. Большинства звезд здесь пока нет, однако в Пекин приехали некоторые американцы — наши главные соперники в борьбе за золото командного турнира, китаец Боян Цзинь, в одиночестве вышедший на арену в восемь утра, а также чешка Елизавета Жук из Екатеринбурга, которая всего как месяц сделала паспорт страны и чудом успела на Олимпиаду с партнером по паре Мартином Бидаром.

Но самое интересное, что сейчас есть на арене, — это боксы сборных для командника. Они уже установлены рядом с одним из коротких бортов. Организаторы не стали уходить от острых тем и расставили команды по алфавиту. Россия встала между Японией и Украиной. С другой стороны от украинцев, что симптоматично, США. Интересно, как это будет вязаться с рекомендацией нашим соседям не фотографироваться с российскими спортсменами. Будут ли они отсаживаться или закрывать лицо руками? Учитывая то, что одна из украинок — бывшая россиянка Анастасия Шаботова, вряд ли.

Россия и Украина рядом на командном турнире! pic.twitter.com/5eu5udXH9a — Lublineс93 (@Lublinec931) January 30, 2022

Японцев на Играх тоже много, особенно фотографов. Они пытались запихнуться в небольшой шаттл, идущий до тренировочной арены от основной, в стиле маршрутки в Выхино в старые добрые времена. Тут даже не выдержал какой-то американец из тех, что исправно носят маски: «Это мы так боремся с ковидом, мда...»

Японцы пытаются запихнуться в маршрутку. Выхино, 2022 год. pic.twitter.com/sL1GYeIQtm — Lublineс93 (@Lublinec931) January 30, 2022

Простым китайцам Игры пока до лампочки. Они либо стоят в очередях в пункты тестирования, либо сидят дома — потому что на улицах людей по меркам Пекина явно немного, хотя даже такого количества хватает для ощущения мегаполиса. Вопрос, обрадуются ли они началу Олимпиады, когда цифры заражения очевидно пойдут вверх. Впрочем, риторический — потому что их никто и не спрашивает.