Нельзя разговаривать в лифте, кровати не из картона, повсюду роботы. Как живут спортсмены в олимпийском Пекине

Обзор социальных сетей участников предстоящих Игр.

Олимпийские игры в Пекине еще до старта соревнований вошли в историю как самые закрытые в истории. Антиковидные ограничения в Китае не сравнятся по жесткости с мерами на летней токийской Олимпиаде, где спортсмены и журналисты сбегали в город без лишних препятствий. Однако и в таких условиях олимпийскому празднику — быть! «СЭ» приводит мини-обзор публикаций спортсменов в социальных сетях об их знакомстве с обычаями местных Игр.

Вкалывают роботы, а не человек

Путь до Олимпийской деревни на предстоящих играх — это целая история. Ее изложил лидер нашей лыжной сборной Александр Большунов.

Одна из преград на пути к Пекину для спортсменов — долгий перелет. Наша лыжница Вероника Степанова подошла к этой проблеме ответственно и потратила все свои призовые с золотой женской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере на билет в бизнес-класс. В итоге Вероника смогла в комфорте поспать почти весь 9-часовой полет из Милана.

К ней в комментарии сразу же пришел восторженный Дмитрий Губерниев:

Комментарий Дмитрия Губерниева. Фото Instagram

Ковидные ограничения в закрытом олимпийском «пузыре» повсюду. Русский хоккеист сборной Китая Денис Осипов, например, наткнулся на лифт, в котором запрещено разговаривать.

Все репортажи с олимпийского «пузыря» забиты современными роботами, которые помогают участникам Игр в разных зонах. Обнаружен даже робот-бармен!

Here is a robot mixing a cocktail at the Olympics pic.twitter.com/Pb9KJ4ZZBm — Andrew Keh (@andrewkeh) February 1, 2022

А Руслан Захаров испробовал китайский игровой автомат виртуальной реальности.

Вежливый допинг-контроль

Спортсмены были так запуганы картонными антисекс-лежанками в Олимпийской деревне на играх в Токио, что наш сноубордист Владислав Хадарин решил поделиться фотографией шикарной пекинской кровати с подписчиками. Ее здесь можно даже регулировать по размеру, высоте и наклону.

Номер спортсмена на Олимпиаде в Пекине. Фото Instagram

Спортсмены, которые приехали в Пекин заранее, смогли присоединиться к празднованию китайского Нового года. Шорт-трекистке Вере Рассказовой повезло.

А наша лыжница Анастасия Рыгалина отметила в «пузыре» свой 26-й день рождения. История проникновения букетов для именинницы на закрытую территорию осталась загадкой.

С ежедневными тестами на коронавирус все понятно. Но никто не отменял старых добрых тестов на допинг. У прославленной американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин произошел интереснейший инцидент. Как только она вышла поздним вечером из туалета, к ней в комнату заявились для первого допинг-контроля. Двукратной олимпийской чемпионке пришлось напиться воды, чтобы вновь пополнить биоматериал. Однако американка отметила, что китайские работники обращались с ней очень вежливо.