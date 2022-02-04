На Олимпиаде-2022 Россия поборется за третье место. Прогноз журналистов «СЭ»

Прикидываем результат сборной ОКР на Играх в Пекине

Тимур Ганеев

Если не вмешается ковид и все наши лидеры смогут выступить в Пекине, то россиянам вполне по силам взять 30 медалей. Об этом говорят и результаты двух последних сезонов Кубка мира (хотя они проходили довольно хаотично), и наличие в команде ОКР многих сильных атлетов в разных дисциплинах.

Если говорить о золоте, то мне кажется, что у России будет 7-8 наград высшего достоинства. Хочется верить, что порадуют биатлонисты и лыжники. В отличие от многих соперников, мы сумели хорошо изучить олимпийские трассы и вполне способны удивить конкурентов. Из тех, кто заслужил оказаться на верхней ступени пьедестала, выделю лыжника Александра Большунова и лидера сезона в акробатическом фристайле Максима Бурова. Занять пару первых мест могут и конькобежцы. А если выстрелят молодые сноубордисты — Софья Надыршина и Дмитрий Логинов, это станет праздником.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Наталья Марьянчик

У России одна из сильнейших команд за последние годы. Сравнивать с Сочи-2014 странно — там все-таки была домашняя Олимпиада, а потом ее итоги неоднократно пересматривали. А вот по сравнению с Пхенчханом-2018 мы точно сделали огромный шаг вперед. А ведь и те Игры, хотя и получились для нас странными из-за санкций, тоже не стали совсем провальными.

Наши спортсмены могут бороться за награды практически во всех видах, за исключением горных лыж, двоеборья и прыжков с трамплина. Точно ждем золота в фигурном катании и лыжных гонках, возможно — в сноуборде, биатлоне и фристайле. 30 медалей и третье место в общекомандном зачете — вполне реальный прогноз от ОКР. Если все выступят в свою силу и не вмешаются антиковидные меры, примерно так и должно быть.

Владимир Иванов

Россия финиширует в топ-3. Норвегия за счет лыж, биатлона и двоеборья очень далеко впереди, а вот со всеми остальными в медальном зачете конкурировать реально. У Германии есть сани и бобслей, у США и Канады — акробатические дисциплины сноуборда и фристайла, у Китая — шорт-трек, у сборной ОКР — фигурное катание. В «своих» видах команды соберут отличный урожай.

Но у нас есть большой потенциал не только в фигурке. Вспомните Сочи-2014. Семь золотых представлялись совсем неочевидными: две победы Уайлда, три Ана, дубль экипажа Зубкова (пусть потом его результаты аннулированы). Вот и теперь приятно прилететь может откуда угодно: лыжи, биатлон, сноуборд, фристайл, коньки, шорт-трек, скелетон, сани, хоккей и керлинг — везде наши спортсмены способны претендовать на золото.

Камила Валиева. Фото AFP

Дмитрий Кузнецов

Перед Пекином все эксперты оценивают Россию очень высоко. Мы набираем даже в тех видах спорта, которые традиционно незаметны для широкой публики, — фристайле, сноуборде. Должно выстрелить фигурное катание, в котором солидные шансы на три золота из пяти. И ситуация точно стабильнее, чем в лыжах или биатлоне.

ОКР спрогнозировал 30 медалей, но в последние годы мы часто завоевываем больше серебра и бронзы, чем одерживаем побед. Эта тенденция сохранится. Не исключено, что еще станем чемпионами по четвертым местам.

Олег Шамонаев

Желаю побед всем нашим спортсменам без исключения. Но многие расклады, к сожалению, не в их пользу. Гарантированное золото у нас разве что в фигурном катании. В остальных видах может повезти, а может и нет.

Анализ положения в Кубках мира и в рейтингах международных федераций дает цифру в 9 золотых медалей и в 26 наград в общей сложности. Ориентировочно это пятое место командного зачета. На такие цифры и предлагаю ориентироваться. Пусть все это станет нижней планкой, а то, что завоюем сверх того, — приятным бонусом.

В зимнем спорте из-за ковида и отмены соревнований сейчас царит полный хаос. В такой ситуации планировать что-то жестко — безумие.