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Пекин-2022

Сегодня, 10:15

На Олимпиаде-2022 Россия поборется за третье место. Прогноз журналистов «СЭ»

Журналисты «СЭ» спрогнозировали результат России на Олимпиаде-2022
Отдел спорта «СЭ»
Олимпийские кольца.
Фото Reuters
Прогноз журналистов «СЭ» на основе анализа всех видов олимпийской программы.
Фото «СЭ»
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Камила Валиева.
Фото AFP
Максим Буров.
Фото Getty Images
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Прикидываем результат сборной ОКР на Играх в Пекине

Тимур Ганеев

Если не вмешается ковид и все наши лидеры смогут выступить в Пекине, то россиянам вполне по силам взять 30 медалей. Об этом говорят и результаты двух последних сезонов Кубка мира (хотя они проходили довольно хаотично), и наличие в команде ОКР многих сильных атлетов в разных дисциплинах.

Если говорить о золоте, то мне кажется, что у России будет 7-8 наград высшего достоинства. Хочется верить, что порадуют биатлонисты и лыжники. В отличие от многих соперников, мы сумели хорошо изучить олимпийские трассы и вполне способны удивить конкурентов. Из тех, кто заслужил оказаться на верхней ступени пьедестала, выделю лыжника Александра Большунова и лидера сезона в акробатическом фристайле Максима Бурова. Занять пару первых мест могут и конькобежцы. А если выстрелят молодые сноубордисты — Софья Надыршина и Дмитрий Логинов, это станет праздником.

Александр Большунов. Фото Global Look Press
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Наталья Марьянчик

У России одна из сильнейших команд за последние годы. Сравнивать с Сочи-2014 странно — там все-таки была домашняя Олимпиада, а потом ее итоги неоднократно пересматривали. А вот по сравнению с Пхенчханом-2018 мы точно сделали огромный шаг вперед. А ведь и те Игры, хотя и получились для нас странными из-за санкций, тоже не стали совсем провальными.

Наши спортсмены могут бороться за награды практически во всех видах, за исключением горных лыж, двоеборья и прыжков с трамплина. Точно ждем золота в фигурном катании и лыжных гонках, возможно — в сноуборде, биатлоне и фристайле. 30 медалей и третье место в общекомандном зачете — вполне реальный прогноз от ОКР. Если все выступят в свою силу и не вмешаются антиковидные меры, примерно так и должно быть.

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Владимир Иванов

Россия финиширует в топ-3. Норвегия за счет лыж, биатлона и двоеборья очень далеко впереди, а вот со всеми остальными в медальном зачете конкурировать реально. У Германии есть сани и бобслей, у США и Канады — акробатические дисциплины сноуборда и фристайла, у Китая — шорт-трек, у сборной ОКР — фигурное катание. В «своих» видах команды соберут отличный урожай.

Но у нас есть большой потенциал не только в фигурке. Вспомните Сочи-2014. Семь золотых представлялись совсем неочевидными: две победы Уайлда, три Ана, дубль экипажа Зубкова (пусть потом его результаты аннулированы). Вот и теперь приятно прилететь может откуда угодно: лыжи, биатлон, сноуборд, фристайл, коньки, шорт-трек, скелетон, сани, хоккей и керлинг — везде наши спортсмены способны претендовать на золото.

Камила Валиева. Фото AFP
Камила Валиева.
Фото AFP

Дмитрий Кузнецов

Перед Пекином все эксперты оценивают Россию очень высоко. Мы набираем даже в тех видах спорта, которые традиционно незаметны для широкой публики, — фристайле, сноуборде. Должно выстрелить фигурное катание, в котором солидные шансы на три золота из пяти. И ситуация точно стабильнее, чем в лыжах или биатлоне.

ОКР спрогнозировал 30 медалей, но в последние годы мы часто завоевываем больше серебра и бронзы, чем одерживаем побед. Эта тенденция сохранится. Не исключено, что еще станем чемпионами по четвертым местам.

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Олег Шамонаев

Желаю побед всем нашим спортсменам без исключения. Но многие расклады, к сожалению, не в их пользу. Гарантированное золото у нас разве что в фигурном катании. В остальных видах может повезти, а может и нет.

Анализ положения в Кубках мира и в рейтингах международных федераций дает цифру в 9 золотых медалей и в 26 наград в общей сложности. Ориентировочно это пятое место командного зачета. На такие цифры и предлагаю ориентироваться. Пусть все это станет нижней планкой, а то, что завоюем сверх того, — приятным бонусом.

В зимнем спорте из-за ковида и отмены соревнований сейчас царит полный хаос. В такой ситуации планировать что-то жестко — безумие.

Прогноз журналистов «СЭ» на основе анализа всех видов олимпийской программы. Фото "СЭ"
Прогноз журналистов «СЭ» на основе анализа всех видов олимпийской программы.
Фото «СЭ»
Олимпиада
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