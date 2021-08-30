Латвия, Дания и Словакия завоевали последние путевки.

Олимпийская квалификация осталась в тени предсезонных турниров КХЛ. Пока команды готовились к чемпионату, сборные, находящиеся на границе между элитой и первым дивизионом, бились за путевки на Олимпиаду-2022. Восемь команд по мировому рейтингу уже отобрались в Пекин.

Автоматически попала на ОИ страна-хозяйка соревнований — Китай. Остальные три места разыгрывались через квалификационные турниры. Финальный этап прошел с 26 по 29 августа в Норвегии, Латвии и Словакии. До Поднебесной доберутся только победители трех групп: датчане, латыши и словаки.

Исторический успех датчан

Убедился еще на чемпионате мира, что Дания способна на многое. Оборонительная модель, построенная главным тренером Хайнцем Элерсом, приносила результат даже против грандов мирового хоккея. Вы же помните, как датчане обыграли шведов (4:3) и чуть было не оставили без плей-офф чехов? Скандинавы остались шестыми в группе, но разница забитых и пропущенных шайб («-2») говорит о многом. Своей игрой в Латвии команда оставила приятное впечатление, несмотря на чересчур оборонительный стиль и невыход в четвертьфинал.

На квалификации Дании достались достойные соперники: Норвегия с Матсом Зуккарелло и нестареющим Патриком Торесеном, Словения с ведущим центром «Лос Анджелеса» Анже Копитаром и Южная Корея. Азиаты ожидаемо упали на четвертое место, а борьба за билет в Китай развязалась между остальными командами. Датчане в первый же день сделали заявку на успех, обыграв в напряженном матче Словению (4:3). Уже после двадцати минут парни Элерса вели 3:0 — далее им оставалось не упустить преимущество, с чем они и справились. Дублем отметился Николай Элерс — сын главного тренера и второй снайпер «Виннипега» прошлого сезона.

Встреча с Южной Кореей не доставила проблем датчанам. Они отгрузили сопернику 11 шайб, хотя, как ни странно, пропустили первыми. Только этот гол азиатов остался единственным. Корейцам пока рано выходить на такой уровень. А ключевая победа датчан — 2:0 над норвежцами. Безошибочно отыграл вратарь Себастьян Дам, остановивший Зуккарелло и компанию. Теперь на датских улочках праздник: их сборная впервые в истории пробилась на Олимпиаду. В Пекине болельщики увидят, как их команда сражается в группе с россиянами, чехами и швейцарцами. И легко с Данией никому не будет.

Витолиньш: пришел, увидел, победил

Порадовала латвийская сборная, где незадолго до квалификации Боба Хартли на тренерском мостике сменил Харийс Витолиньш. Из-за занятости канадца в «Авангарде» с ним расторгли контракт. Руководство латвийской федерации скептически отнеслось к совмещению, из-за которого Хартли уделял меньше времени подготовке сборной. Приступивший к работе Витолиньш, выигрывавший за карьеру немало титулов и на клубном, и на международном уровне, с ходу вывел латышей на Олимпиаду.

Давний коллега Витолиньша Олег Знарок помогал ему с трибун. Экс-наставник «Спартака» консультировал сборную, смотрел за матчами сверху и по рации передавал информацию штабу. Новый главный тренер привнес свою философию: отказался от рабоче-крестьянского стиля в пользу более комбинационного хоккея. За игрой Латвии было приятно смотреть. Причем прибалты играли без основного вратаря Элвиса Мерзликина, у которого недавно родился сын.

Команда Витолиньша катком проехалась по Италии и Венгрии, забросив 15 шайб в двух матчах. Чего с трудом можно было представить под руководством Хартли. Судьба поездки в Китай решалась в решающей игре с Францией. На шайбы Букартса и Индрашиса хоккеисты страны сезанна и пармезана ответили голом Да Косты, но этого для победы оказалось мало. Витолиньш и, скорее всего, Знарок все-таки доедут до Олимпиады в Пекине, но только не со сборной России.

Фиаско белорусов

Выступление белорусов на квалификации — боль и печаль. На бумаге их состав не уступал остальным командам квартета. Шарангович и Протас играют за океаном, Стась, Принс, Плэтт и Бэйлен — значимые хоккеисты на уровне КХЛ. Командой руководит опытный специалист Крэйг Вудкрофт. Его и назначили под квалификацию после успешной работы в минском «Динамо» и провала Михаила Захарова на ЧМ-2021. Но несмотря на подбор игроков, сборная осталась без олимпийского хоккейного турнира.

Поляки еще долго будут сниться по ночам белорусской сборной. Сначала они выбили из квалификации Казахстан, теперь добрались до другой бывшей республики СССР. Никто и предположить не мог, что Польша, где по мнению Александра Лукашенко хоккеем занимаются 20 человек, не позволит команде Вудкрофта забить ни одного гола. 34-летний американский вратарь Джон Мюррей, который с 2016 года играет за Польшу, отразил 46 бросков и снизил шансы белорусов на поездку в Пекин.

Команда Вудкрофта утешила фанатов победой над Австрией (5:2) — и итоговое положение решалось в заключительном матче со Словакией. Выйти из группы белорусам позволил бы только выигрыш в основное время. Словаков устраивал любой другой исход. Так что придержите насмешки над Вудкрофтом, который за 2,5 минуты до конца третьего при равном счете заменил голкипера на шестого полевого. Либор Гудачек не промахнулся по пустым воротам и перечеркнул все надежды хоккеистов в белой форме на успех.

Белорусам бы задуматься о пересмотре подхода к комплектованию состава на крупные турниры. Местных хоккеистов не упрекнешь в легкомысленном отношении, а мотивация натурализованных североамериканцев вызывает вопросы. Те же Принс, Плэтт и Паре ушли из минского «Динамо» и обеспокоены турнирными задачами других клубов КХЛ. Им сейчас точно не до сборной. Как и Крэйгу Вудкрофту, у которого впереди сезон в «Динамо».

Возникает логичный вопрос — стоило ли делать ставку и надеется на «легионеров», лишенных мотивации? Тот же Дмитрий Буйницкий из третьего звена со словаками создал больше моментов, чем Принс. Да и решение канадского тренера снять вратаря в концовке — спорное. Белорусы даже не расставились в зоне, а Дэнни Тэйлор уже укатил на лавку. Ждите теперь гневных комментариев от президента страны. Опасаюсь только, что за ними последуют выводы по горячим следам, которые могут ударить по белорусскому хоккею в целом.