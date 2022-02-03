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Сегодня, 17:20

Станислав Поздняков: «Решение по выбору знаменосца было единогласным»

Глава ОКР рассказал о критериях выбора знаменосца российской сборной на Олимпиаде-2022
Данил Алешин
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото ОКР
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на вопросы журналистов после прилета на Олимпийские игры в Пекине.

— Надеюсь, у нас будут положительные эмоции от этих Игр и наши спортсмены нас будут радовать, — заявил Позняков. — Не все смогут принять участие в церемонии открытия из-за расстояния между кластерами. Основной костяк на церемонии будет из тех специалистов, которые проживают в Пекине и Янцине. Около 80 наших представителей придут на стадион — это одна из самых больших делегаций. Хочется поговорить о проблемах в связи с коронавирусом. Ситуация под контролем. В мужской сборной по хоккею есть один пограничный тест. Имя не называем. Этот хоккеист будет сдавать тесты. Но у нас есть и хорошие новости, из женской хоккейной сборной, — Диана Фархутдинова присоединится к команде.

Вадим Шипачев и&nbsp;Ольга Фаткулина. Знаменосцы сборной в Пекине — хоккеист Шипачев и конькобежка Фаткулина. Почему так?

Теперь по поводу критериев выбора знаменосца: мы провели совещание в штабе, в котором обсудили кандидатов. Критерием являются спортивные заслуги и гендерное равенство. Принято единогласное решение: Ольга Фаткулина, одна из наших самых опытных спортсменок, будет знаменосцем. Олимпийский чемпион Вадим Шипачев станет представителем от мужской команды. Это самые достойные представители наших делегаций. На сегодняшний день к нам прибыло 190 спортсменов из 213. Остались только керлингистки и несколько фигуристов.

— По поводу пограничного теста у хоккеиста. Какими будут дальнейшие действия?

— Дальнейшие решения будут приниматься по протоколу. Будет еще два тестирования, если они будут отрицательными, то спортсмен будет выполнять свои обязанности.

— Только один? В СМИ была информация, что их больше.

— Был найден один пограничный тест.

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— Можете прояснить ситуацию об отдельном борте для хоккейной сборной? Как было принято такое решение?

— Мы были уведомлены нашим перевозчиком, что 2 февраля будет выполнено два рейса авиакомпании. Мы приняли эту информацию к сведению в связи с тем, что подобная ситуация не ущемляет права наших спортсменов — ни по времени, ни по комфорту. Посчитали нужным принять это к сведению и вылететь дополнительным рейсом. Это прерогатива авиакомпании.

— Какие ожидания у вас от Олимпиады? Есть ли низший или высший порог медалей на этих Играх?

— У нас есть ориентир, основанный на том, как наши спортсмены выступали на прошлых Олимпиадах. Ориентир — 30 медалей. Нижний порог я бы не стал рассматривать, потому что все спортсмены настроены на лучшие результаты. Смотрим только на высший порог.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Вадим Шипачев
Олимпиада
Ольга Фаткулина
Станислав Поздняков
ОКР
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