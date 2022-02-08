Итоги дня на Олимпиаде: бронзовый хет-трик
Первая серьезная неудача сборной России на Играх-2022 — провал наших лидеров-сноубордистов в параллельном гигантском слаломе, где все прочили команде ОКР золото, а может быть, и два. Ситуацию немного спас двукратный олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд, на сей раз завоевавший в этой дисциплине бронзу. Его примеру чуть позже последовали лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова. Таким образом, общее количество наград нашей команды в Пекине возросло до 10. Пока это самый большой показатель на Олимпиаде, и за четыре медальных дня из 16 мы выполнили уже треть плана на ОИ-2022. Но у нас наметилось отставание от графика по золоту, и как результат — только седьмое место в общем зачете.
Полностью медальную таблицу можно изучить здесь
А пока предлагаем традиционный обзор семи главных событий дня, о которых писали журналисты «СЭ».
1) Терентьев подстраховал Большунова
Вчерашние юниоры Александр Терентьев и Вероника Степанова стали самыми успешными в сборной России в лыжном спринте свободным стилем. Терентьев в отсутствие лидера команды Александра Большунова сумел зацепиться за бронзу. А Степановой самую малость не хватило до попадания в финал. Теперь оба рассчитывают на попадание в эстафетную заявку.
Интервью Александра Терентьева после финиша
Объясняем, почему со спринта в последний момент снялся Александр Большунов
Интервью жены лидера сборной России Анны Большуновой
О своем настроении рассказывает лыжница нашей команды Анастасия Рыгалина
2) Вик Уайлд спасает наш сноуборд от провала
Сборная России по сноуборду была в шаге от неудачи в самой конкурентоспособной нашей дисциплине — параллельном гигантском слаломе. Но в тот момент, когда все лидеры команды выбыли из борьбы, за бронзу сумел зацепиться двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Виктор Уайлд. Этого натурализованного американца давно исключили из числа фаворитов, но он сумел поставить в своей карьере жирный восклицательный знак.
Что случилось в олимпийском плей-офф с лидерами сборной России
Интервью Уайлда после завоевания медали Пекина
О самом тяжелом моменте в спортивной карьере Вика
3) Героическая бронза Татьяны Ивановой
Российская саночница, пропустившая прошлую Олимпиаду из-за санкций МОК, с триумфом вернулась и завоевала в свою коллекцию еще одну награду Игр — бронзу Пекина. В начале нынешнего сезона Татьяна получила тяжелую травму и летела в Китай с лонгеткой на ноге. Но с фантастической скоростью Иванова сумела преодолеть все трудности.
4) Хоккейная сборная на низком старте
В среду мужская сборная России по хоккею открывает Олимпиаду матчем против швейцарцев. Для нашей команды нынешний турнир — отличный шанс в отсутствие игроков НХЛ отстоять олимпийский титул Пхенчхана. А заодно ответить критикам, которых накануне Игр было немало.
О кадровых решениях в нашей сборной
Интервью форварда нашей команды Владимира Ткачева
Интервью скаута сборной России
5) Хоккеисток тоже ждет матч со Швейцарией
Женская сборная России вышла в плей-офф олимпийского хоккейного турнира, несмотря на поражение в последнем матче от финок со счетом 0:5. Россиянки по итогам группового этапа заняли четвертое место в группе A. На групповом этапе эти команды уже встречались между собой, и тогда встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу нашей команды.
6) «Деревянная» медаль биатлониста Цветкова
В мужской индивидуальной гонке, как и накануне в женской, российские биатлонные болельщики вынуждены употреблять сослагательное наклонение. Если бы Максим Цветков не промахнулся последним выстрелом, он бы финишировал в медальной тройке. Как это сделал сенсационный второй призер Антон Смольский из сборной Белоруссии.
Оправдания Максима
7) Кондратюку не хватило сил на личный турнир
После подвигов в командном турнире Марк Кондратюк занял лишь 15-е место в короткой программе личных соревнований одиночников. А лучший из россиян Евгений Семененко стал лишь седьмым. Очевидно, что в этом виде программы рассчитывать нашей сборной особо не на что.
Рассказываем о карьере Кондратюка
Итоги выступления одиночников в короткой программе от Алексея Ягудина и фигуристов нашей сборной
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