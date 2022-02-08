Итоги дня на Олимпиаде: бронзовый хет-трик

Главные события 8 февраля в Пекине-2022 — в публикациях «СЭ».

Первая серьезная неудача сборной России на Играх-2022 — провал наших лидеров-сноубордистов в параллельном гигантском слаломе, где все прочили команде ОКР золото, а может быть, и два. Ситуацию немного спас двукратный олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд, на сей раз завоевавший в этой дисциплине бронзу. Его примеру чуть позже последовали лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова. Таким образом, общее количество наград нашей команды в Пекине возросло до 10. Пока это самый большой показатель на Олимпиаде, и за четыре медальных дня из 16 мы выполнили уже треть плана на ОИ-2022. Но у нас наметилось отставание от графика по золоту, и как результат — только седьмое место в общем зачете.

Все медали 8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Полностью медальную таблицу можно изучить здесь

А пока предлагаем традиционный обзор семи главных событий дня, о которых писали журналисты «СЭ».

1) Терентьев подстраховал Большунова

Вчерашние юниоры Александр Терентьев и Вероника Степанова стали самыми успешными в сборной России в лыжном спринте свободным стилем. Терентьев в отсутствие лидера команды Александра Большунова сумел зацепиться за бронзу. А Степановой самую малость не хватило до попадания в финал. Теперь оба рассчитывают на попадание в эстафетную заявку.

Интервью Александра Терентьева после финиша

Объясняем, почему со спринта в последний момент снялся Александр Большунов

Интервью жены лидера сборной России Анны Большуновой

О своем настроении рассказывает лыжница нашей команды Анастасия Рыгалина

2) Вик Уайлд спасает наш сноуборд от провала

Сборная России по сноуборду была в шаге от неудачи в самой конкурентоспособной нашей дисциплине — параллельном гигантском слаломе. Но в тот момент, когда все лидеры команды выбыли из борьбы, за бронзу сумел зацепиться двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Виктор Уайлд. Этого натурализованного американца давно исключили из числа фаворитов, но он сумел поставить в своей карьере жирный восклицательный знак.

Что случилось в олимпийском плей-офф с лидерами сборной России

Интервью Уайлда после завоевания медали Пекина

О самом тяжелом моменте в спортивной карьере Вика

3) Героическая бронза Татьяны Ивановой

Российская саночница, пропустившая прошлую Олимпиаду из-за санкций МОК, с триумфом вернулась и завоевала в свою коллекцию еще одну награду Игр — бронзу Пекина. В начале нынешнего сезона Татьяна получила тяжелую травму и летела в Китай с лонгеткой на ноге. Но с фантастической скоростью Иванова сумела преодолеть все трудности.

4) Хоккейная сборная на низком старте

В среду мужская сборная России по хоккею открывает Олимпиаду матчем против швейцарцев. Для нашей команды нынешний турнир — отличный шанс в отсутствие игроков НХЛ отстоять олимпийский титул Пхенчхана. А заодно ответить критикам, которых накануне Игр было немало.

О кадровых решениях в нашей сборной

Интервью форварда нашей команды Владимира Ткачева

Интервью скаута сборной России

5) Хоккеисток тоже ждет матч со Швейцарией

Женская сборная России вышла в плей-офф олимпийского хоккейного турнира, несмотря на поражение в последнем матче от финок со счетом 0:5. Россиянки по итогам группового этапа заняли четвертое место в группе A. На групповом этапе эти команды уже встречались между собой, и тогда встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу нашей команды.

6) «Деревянная» медаль биатлониста Цветкова

В мужской индивидуальной гонке, как и накануне в женской, российские биатлонные болельщики вынуждены употреблять сослагательное наклонение. Если бы Максим Цветков не промахнулся последним выстрелом, он бы финишировал в медальной тройке. Как это сделал сенсационный второй призер Антон Смольский из сборной Белоруссии.

Оправдания Максима

7) Кондратюку не хватило сил на личный турнир

После подвигов в командном турнире Марк Кондратюк занял лишь 15-е место в короткой программе личных соревнований одиночников. А лучший из россиян Евгений Семененко стал лишь седьмым. Очевидно, что в этом виде программы рассчитывать нашей сборной особо не на что.

Рассказываем о карьере Кондратюка

Итоги выступления одиночников в короткой программе от Алексея Ягудина и фигуристов нашей сборной

Первое место сборной России в командном турнире остается одной из главных тем в нашем спортивном сообществе. Олимпийский чемпион написал об этом колонку в «СЭ»

Колонка для «СЭ» об итогах командника от Евгения Плющенко

Грозит ли фигурному катанию исключение из олимпийской программы