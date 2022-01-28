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Пекин-2022

Сегодня, 00:00

Кто будет знаменосцем сборной в Пекине? Один из кандидатов — Вик Вайлд

Главными претендентами стать знаменосцем сборной считаются Вик Вайлд и Семен Елистратов
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
9 февраля 2018 года. Российская делегация на открытии Игр в Пхенчхане.
Фото AFLO SPORT
Среди главных тем в преддверии старта Олимпиады в Пекине, помимо ковидных, — кто пойдет во главе колонны ОКР 4 февраля на церемонии открытия Игр.

Российское спортивное сообщество бурно обсуждает кандидатуры двух знаменосцев (спортсмена и спортсменки) для церемонии открытия Олимпийских игр-2022. Традиционно на эту роль выбирают самых достойных и титулованных. Последнее слово обычно за капитанами сборных, которые собираются в Олимпийской деревне перед самым стартом Игр. Но как правило в их распоряжении уже есть какие-то кандидатуры и мнения о них, высказанные болельщиками, коллегами и ветеранами. Сейчас главными претендентами считаются сноубордист Вик Вайлд и представитель шорт-трека Семен Елистратов.

Вик Вайлд. Флаг на открытии в Пекине-22 должен нести Вик Вайлд. Его американский паспорт — даже плюс

35-летний Вайлд — двукратный чемпион Сочи-2014, в 2012 году оформил российское гражданство и на протяжении долгих лет защищает цвета нашей национальной команды. Для 31-летнего Елистратова нынешняя Олимпиада станет пятой в карьере, он победитель Игр-2014 в эстафете и бронзовый призер Олимпиады-2018. Помимо этих претендентов в заявке на Пекин еще девять триумфаторов Игр, но все они — мужчины, а по требованию МОК во главе делегации должен находиться разнополый дуэт.

Вик Вайлд, двукратный олимпийский чемпион
В России огромное количество выдающихся спортсменов, особенно в зимних видах спорта. В том числе на предстоящей Олимпиаде. Если бы мне доверили такую роль, это была бы честь для меня. Россия давно стала мне родной, и я очень люблю эту страну.

Из девушек чести нести флаг могут удостоиться призеры Олимпийских игр-2014 — скелетонистка Елена Никитина, саночница Татьяна Иванова и конькобежка Ольга Фаткулина (все они по решению МОК пропустили Пхенчхан-2018). Есть еще призеры прошлых Игр лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак, а также фигуристка Евгения Тарасова. Но у фигуристов старт прямо в день церемонии открытия, а у лыжниц — на следующее утро. В общем, все варианты еще предстоит тщательно обдумать и взвесить.

Знаменосцы сборной России на церемониях открытия зимних Олимпиад

1994. Сергей Чепиков, биатлон
1998. Алексей Прокуроров, лыжи
2002. Алексей Прокуроров, лыжи
2006. Дмитрий Дорофеев, коньки
2010. Алексей Морозов, хоккей
2014. Александр Зубков, бобслей
2018. Сборная ROC шла под флагом МОК, который нес волонтер

Олимпиада
Вик Уайлд
Семен Елистратов
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