Ситуация в России с тренерами близка к катастрофе. До этого довели суперклубы и минимум конкуренции в КХЛ

Олег Знарок — лучший кандидат в сборную, но далеко не идеальный. Но других и нет.

Возвращение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России под Олимпиаду не вызвало в душе ни капли протеста. Хотя в «Спартаке» в течение двух сезонов у него получилось далеко не все. По состоянию на текущий момент, тем не менее, это однозначно лучший и одновременно безальтернативный выбор. Ни одного из имеющихся в наличии потенциальных кандидатов рядом со Знарком поставить нельзя. Доказано временем.

В последние годы Роман Ротенберг кого только ни перепробовал, по очереди доверяясь Илье Воробьеву, Алексею Кудашову, Валерию Брагину. Далеко не худшим специалистам в своем деле. Присматривался к Анвару Гатиятуллину. Еще подтянул в молодежную сборную Игоря Ларионова — наверняка с прицелом на будущее под главную команду. Из набора этих порой эмоциональных поступков по итогу складывается безрадостная картина. Обращение к Знарку, по чьей бы инициативе оно ни состоялось, тянет на жест отчаяния в духе «спасите кто-нибудь»!

Остается еще Игорь Никитин, только что назначенный в «Локомотив». В последние годы он был лучшим в КХЛ, если не вспоминать про сопутствующие обстоятельства. ЦСКА строился несколько лет, обладал неограниченными финансовыми и кадровыми ресурсами по сравнению почти со всеми конкурентами, имел сильный административный ресурс. Приглашать сейчас Никитина в штаб сборной — нормальная идея, ставить главным — опасная. На Олимпиаде надо сразу зажечь общей идеей звездных энхаэловцев и за неделю слепить из них нормальный коллектив. Знарок может это сделать.

Обольщаться данным обстоятельством не стоит. В остальном ситуация с тренерскими кадрами в отечественном хоккее, если рассуждать о больших задачах, близка к катастрофе. Предполагаемый штаб при детальном анализе обнаруживает массу уязвимых мест. Алексей Жамнов вообще не тренирует. Заслуги Сергея Зубова ограничиваются выходом в плей-офф с «Сочи» несколько лет назад. Валерий Брагин в роли «консультанта» совсем непонятен.

На Олимпиаде сборная России не будет фаворитом. В лучшем случае сойдет за претендента на медали. Для того чтобы реализовать имеющиеся в наличии козыри (вратари, крайние нападающие) и компенсировать слабые стороны (подбор центров и классных универсалов), нужны специалисты, которые готовы к использованию технологий, а не только к ведению за собой игроков на баррикады. Откуда взяться большим умам, если в последние годы чемпионат КХЛ с доминированием базовых клубов превратился для тренеров топ-команд в среду с ограниченной конкуренцией? Ситуация начала меняться лишь в прошлом сезоне с введением жесткого потолка зарплат. Однако сильнейшим стал возрастной канадец Боб Хартли, давно списанный из НХЛ.

Ломать голову, оперативно совершать искусные ходы, рисковать, экспериментировать сложно не только из-за жесткой позиции руководителей клубов, не способных долго терпеть. Ситуация не вынуждала специалистов доставать из себя самих максимум. Прекрасно помню, как пару лет назад Харийс Витолиньш, многолетний помощник Олега Знарка, отмечал в интервью «СЭ», насколько тяжелее приходится в «Спартаке» по сравнению со СКА. В Санкт-Петербурге у них была команда-мечта и хорошая скамейка для ротации. Можно особо не напрягаться, имея в арсенале такие возможности. Это едва не привело к провалу в олимпийском финале Пхенчхана. Знарок и его верный товарищ по оружию поначалу растерялись, оказавшись в критической ситуации в матче против серьезно уступающего в классе соперника.

В «Спартаке» им не удалось прыгнуть высоко. Тогда как больше десяти лет назад этот дуэт начинал в ХК МВД со скромных позиций и пробивал себе путь на самый верх огромными усилиями. Сборная на последнем победном чемпионате мира в 2014-м под руководством Знарка играла интересно и сбалансированно. Похожим образом действовал и Дмитрий Квартальнов, зарекомендовавший себя сначала в «Северстали» и «Сибири».

Сейчас, когда уровень КХЛ подравнивается, если говорить о первых семи-восьми командах, условия для роста и прогресса тренеров становятся более интересными. Роль людей на скамейке возрастает, что обязательно должно помочь в будущем. И национальной команде в том числе. Пока же Знарок, оставшийся без задействованного в латвийской сборной Витолиньша, — чуть ли не единственная надежда на счастливые мгновения для российских болельщиков в Пекине. Больше по старой памяти, чем по своему текущему уровню.