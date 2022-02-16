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Лыжное двоеборье

Сегодня, 07:15

Лучший двоеборец мира перепутал трассу и упустил олимпийское золото. Трагедия пострашнее, чем у Латыпова

Наталья Марьянчик
Обозреватель
Ярл Магнус Риибер перепутал трассу по время гонки по лыжному двоеборью.
Фото Global Look Press
Норвежец Ярл Магнус Риибер отдал огромное преимущество потому, что две недели просидел в ковидном изоляторе.

Риибер для двоеборья — примерно такая же звезда, как Большунов для лыж или Йоханнес Бе для биатлона. Только в отличие от них, у Риибера вообще нет соперников, он выигрывает все подряд на протяжении этого олимпийского цикла. Только в текущем сезоне: пять подряд побед на этапах Кубка мира. А еще у норвежца четыре золота (из четырех возможных) на двух последних чемпионатах мира, три подряд Хрустальных глобуса за победу в общем зачете Кубка мира, и в общей сложности — 21 победа на соревнованиях с большим трамплином из 24 возможных.

В общем, чтобы Риибер проиграл, небо должно упасть на землю. Почти это и произошло: сразу из аэропорта 24-летнего норвежца забрали в ковидный изолятор, где он и просидел первые две недели Олимпиады.

Публикация от Jarl Magnus Riiber (@riiberjarl)

Бе выиграл четыре медали, Риибер сидел взаперти

Риибер прилетел в Пекин вместе с остальными норвежцами печально известным «ковидным» рейсом 31 января. Рядом с ним в самолете, кстати, сидел биатлонист Йоханнес Бе. Именно из-за двоеборца Бе угодил в статус контактного и первую неделю Олимпиады вынужден был изолироваться от людей.

Но Йоханнесу повезло: все его тесты были отрицательными. В Пекине он уже выиграл четыре медали, из них три золотые. А Риибер все это время находился в изоляторе и смотрел Олимпиаду по телевизору. В том числе и соревнования по двоеборью: турнир на малом трамплине прошел без норвежца.

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Ярла Магнуса освободили только в минувший понедельник. А уже во вторник, спустя сутки, ему нужно было выходить на старт на большом трамплине. Позади — 16 дней в заточении гостиничного номера, без тренировок и в принципе возможности выйти на улицу. Риибер не успел перед стартом даже покататься на лыжах: первый раз он встал на них утром в день соревнований. Ни на каких просмотрах трассы и официальных тренировках его тоже, естественно, не было.

В прыжковой части у норвежца все сложилось идеально. Он улетел на 142 м и получил 44 секунды преимущества перед преследователями. А перед самым опасным конкурентом, соотечественником Йоргеном Граабаком- больше двух минут в запасе. Такого должно было хватить даже с поправкой на неидеальную физическую форму. Но в лыжной гонке случилось что-то невероятное.

Риибера накрыло, до финиша он добрался только восьмым

Риибер спокойно и в гордом одиночестве преодолел первый 2,5-километровый круг. А дальше, вместо того чтобы отправиться на следующий — по ошибке свернул в финишный коридор. Увидев перед собой линию финиша, Риибер понял, что произошло, но просто перепрыгнуть через ограждение уже было нельзя. Ему пришлось вернуться к месту поворота и уйти в нужный коридор. В общей сложности Риибер потерял на этом маневре секунд 40.

К этому моменту Ярла Магнуса уже догнала группа из трех преследователей. В принципе, золото еще было не потеряно: впереди — две трети дистанции, и все в руках у норвежца. Риибер продолжил лидировать, однако за полтора километра до финиша его накрыла физическая усталость. Норвежец практически остановился и в итоге добрался до конца дистанции только восьмым.

— Очень обидно вот так вот упустить золотую медаль, — скажет Ярл Магнус в микст-зоне. — Глупая ошибка, но в обычной ситуации даже она не помешала бы мне победить. Я нормально чувствую себя в спринте, мог бы ускориться и у всех выиграть. Но не после того, как я 16 дней просидел в номере...

История Риибера могла бы стать еще трагичней, если бы не еще один шанс. В четверг у двоеборцев будут командные соревнования, где норвежцы — одни из фаворитов. Для Ярла Магнуса это будет последней возможностью выиграть олимпийскую медаль. Если не личную, то хотя бы в команде.

Олимпиада
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