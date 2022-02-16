Лучший двоеборец мира перепутал трассу и упустил олимпийское золото. Трагедия пострашнее, чем у Латыпова

Норвежец Ярл Магнус Риибер отдал огромное преимущество потому, что две недели просидел в ковидном изоляторе.

Риибер для двоеборья — примерно такая же звезда, как Большунов для лыж или Йоханнес Бе для биатлона. Только в отличие от них, у Риибера вообще нет соперников, он выигрывает все подряд на протяжении этого олимпийского цикла. Только в текущем сезоне: пять подряд побед на этапах Кубка мира. А еще у норвежца четыре золота (из четырех возможных) на двух последних чемпионатах мира, три подряд Хрустальных глобуса за победу в общем зачете Кубка мира, и в общей сложности — 21 победа на соревнованиях с большим трамплином из 24 возможных.

В общем, чтобы Риибер проиграл, небо должно упасть на землю. Почти это и произошло: сразу из аэропорта 24-летнего норвежца забрали в ковидный изолятор, где он и просидел первые две недели Олимпиады.

Бе выиграл четыре медали, Риибер сидел взаперти

Риибер прилетел в Пекин вместе с остальными норвежцами печально известным «ковидным» рейсом 31 января. Рядом с ним в самолете, кстати, сидел биатлонист Йоханнес Бе. Именно из-за двоеборца Бе угодил в статус контактного и первую неделю Олимпиады вынужден был изолироваться от людей.

Но Йоханнесу повезло: все его тесты были отрицательными. В Пекине он уже выиграл четыре медали, из них три золотые. А Риибер все это время находился в изоляторе и смотрел Олимпиаду по телевизору. В том числе и соревнования по двоеборью: турнир на малом трамплине прошел без норвежца.

Ярла Магнуса освободили только в минувший понедельник. А уже во вторник, спустя сутки, ему нужно было выходить на старт на большом трамплине. Позади — 16 дней в заточении гостиничного номера, без тренировок и в принципе возможности выйти на улицу. Риибер не успел перед стартом даже покататься на лыжах: первый раз он встал на них утром в день соревнований. Ни на каких просмотрах трассы и официальных тренировках его тоже, естественно, не было.

В прыжковой части у норвежца все сложилось идеально. Он улетел на 142 м и получил 44 секунды преимущества перед преследователями. А перед самым опасным конкурентом, соотечественником Йоргеном Граабаком- больше двух минут в запасе. Такого должно было хватить даже с поправкой на неидеальную физическую форму. Но в лыжной гонке случилось что-то невероятное.

Риибера накрыло, до финиша он добрался только восьмым

Риибер спокойно и в гордом одиночестве преодолел первый 2,5-километровый круг. А дальше, вместо того чтобы отправиться на следующий — по ошибке свернул в финишный коридор. Увидев перед собой линию финиша, Риибер понял, что произошло, но просто перепрыгнуть через ограждение уже было нельзя. Ему пришлось вернуться к месту поворота и уйти в нужный коридор. В общей сложности Риибер потерял на этом маневре секунд 40.

К этому моменту Ярла Магнуса уже догнала группа из трех преследователей. В принципе, золото еще было не потеряно: впереди — две трети дистанции, и все в руках у норвежца. Риибер продолжил лидировать, однако за полтора километра до финиша его накрыла физическая усталость. Норвежец практически остановился и в итоге добрался до конца дистанции только восьмым.

— Очень обидно вот так вот упустить золотую медаль, — скажет Ярл Магнус в микст-зоне. — Глупая ошибка, но в обычной ситуации даже она не помешала бы мне победить. Я нормально чувствую себя в спринте, мог бы ускориться и у всех выиграть. Но не после того, как я 16 дней просидел в номере...

История Риибера могла бы стать еще трагичней, если бы не еще один шанс. В четверг у двоеборцев будут командные соревнования, где норвежцы — одни из фаворитов. Для Ярла Магнуса это будет последней возможностью выиграть олимпийскую медаль. Если не личную, то хотя бы в команде.