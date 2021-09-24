Как стало известно «СЭ», Сергей Зубов войдет в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде-2022 в качестве ассистента Олега Знарка.

С этого сезона Зубов тренирует рижское «Динамо».

Сегодня, 24 сентября, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Знарок станет новым главным тренером сборной России, а прежний наставник национальной команды Валерий Брагин станет консультантом Знарка.

Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийским чемпионом-2018.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.