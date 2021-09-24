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Зубов войдет в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде

13:54
Сергей Зубов и Олег Знарок снова поработают вместе. Фото Федор Успенский, «СЭ» Сергей Зубов. Фото ХК «Динамо» Рига
Сергей Зубов и Олег Знарок снова поработают вместе. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Сергей Зубов войдет в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде-2022 в качестве ассистента Олега Знарка.

С этого сезона Зубов тренирует рижское «Динамо».

Сегодня, 24 сентября, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Знарок станет новым главным тренером сборной России, а прежний наставник национальной команды Валерий Брагин станет консультантом Знарка.

Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийским чемпионом-2018.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия и НХЛ на Олимпиаде 2022 в Пекине, Знарок тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное