Знаменосец сборной Самоа вышел на парад спортсменов с оголенным торсом

4 февраля в Пекине проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Скелетонист Натан Крамптон стал знаменосцем Самоа. Он вышел в национальном костюме с оголенным торсом.

Он станет первым представителем сборной Американского Самоа на зимних Играх за 28 лет. Ранее Крамптон выступал на летней Олимпиаде. Спортсмен принимал участие в беге на 100 метров, но не сумел пройти дальше квалификационных забегов.

Всего в параде атлетов принимают участие 95 стран. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.