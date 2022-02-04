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Пекин-2022

Сегодня, 16:15

Знаменосец сборной Самоа вышел на парад спортсменов с оголенным торсом

Екатерина Савостина
Корреспондент
Знаменосец Самоа.
Фото Getty Images

4 февраля в Пекине проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Скелетонист Натан Крамптон стал знаменосцем Самоа. Он вышел в национальном костюме с оголенным торсом.

Он станет первым представителем сборной Американского Самоа на зимних Играх за 28 лет. Ранее Крамптон выступал на летней Олимпиаде. Спортсмен принимал участие в беге на 100 метров, но не сумел пройти дальше квалификационных забегов.

Всего в параде атлетов принимают участие 95 стран. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022: открытие. Открытие Олимпиады-2022 в Пекине: яркое шоу, наши прошли на параде атлетов, скоро зажгут огонь Игр. Live!

Олимпиада
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Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 4 февраля
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