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Сегодня, 17:55

Светлана Журова: «Россия — единственная страна, которая завоевала медали в десяти видах спорта»

Журова высказалась о выполнении плана по медалям в общем зачете на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выполнение плана по медалям в общем зачете на Олимпиаде в Пекине.

«Нас будут обвинять, что плохое выступление, — сказала Журова «СЭ». — Мы же не вошли в общекомандном зачете в тройку. За оставшейся день это нереально сделать. Да, есть возможность завоевать медали, но тройки не будет. Но зато мы уже перевыполнили план по количеству медалей. Очень много серебряных и бронзовых. Мы единственная страна, которая завоевала медали в 10 видах спорта. Мы же претендуем на звание спортивной державы. Мы развиваем все виды спорта. Не можем себе позволить развивать только один вид спорта.

Например, голландцы обходят нас по медалям, но они завоеваны только в двух видах — в коньках и шорт-треке. Нам надо обратить внимание на эти виды спорта. Может, детям, у которых не получается в фигурном катании или хоккее, стоит идти в наш спорт. Мы могли бы завоевывать в этом виде медали тогда. Я надеюсь, что через 4 года подрастет резерв и составит конкуренцию. Серебряные и бронзовые медали со временем должны превращаться в золотые».

На данный момент в активе российской сборной 31 медаль: 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. Это новый рекорд для отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.

Олимпиада
Светлана Журова
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