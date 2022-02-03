Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 16:57

Журова о выборе знаменосцев: «Сразу предполагала, что это должен быть кто-то из конькобежцев»

Журова высказалась о выборе знаменосцев сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Светлана Журова.
Фото «СЭ»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журовав разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выбор знаменосцев российской сборной на церемонии открытия Олимпиады в Пекине-2022. Ранее, 3 февраля, стало известно, что ими стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

«Я сразу предполагала, что знаменосцем должен быть кто-то из конькобежцев. Это разумный выбор. Конькобежцы начинают выступать во второй половине Олимпиады, есть возможность подготовиться. Открытие Олимпийских игр — физически затратное для спортсменов мероприятие. Тем более сейчас будет очень много ограничений. Спортсмен не сможет провести полноценную тренировку в этот день. Очень хотелось бы выбрать фигуристок или Сашу Большунова, но им в ближайшие дни выступать. Но нужно подумать о спортсменах, которые приехали завоевывать медали», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова назвала разумным выбор знаменосцев на Олимпиаду.

«У нас много прекрасных спортсменов. Ольга Фаткулина — чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады. Этого очень даже достаточно, чтобы быть знаменосцем. И хоккей у нас в стране любят. Надо, чтобы был разум, патриотизм и целесообразность. Так как список был большой, то выбрали самый оптимальный вариант. Это разумный выбор», — добавила Журова.

Сборная России выступит на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР). По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) сборная России будет выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна до декабря 2022 года.

Церемония открытия Олимпийских игр-2022 состоится 4 февраля в 15.00 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Вадим Шипачев
Олимпиада
Ольга Фаткулина
Светлана Журова
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Стал известен порядок и время выступления российских фигуристов в первый день командного турнира Олимпиады
Экс-менеджер сборной России по хоккею высказался о 6 случаях коронавируса в команде по прилете на Олимпиаду
Знаменосцы сборной в Пекине — хоккеист Шипачев и конькобежка Фаткулина. Почему так?
Составы всех сборных на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине
Резцова о составе на смешанную эстафету: «Сомневаюсь, что будет медаль. В Латыпове не уверена»
Станислав Поздняков: «Решение по выбору знаменосца было единогласным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Союзе конькобежцев России назвали большой честью выбор Фаткулиной в качестве знаменосца на церемонии открытия Олимпиады

Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 3 февраля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости