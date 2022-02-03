Журова о выборе знаменосцев: «Сразу предполагала, что это должен быть кто-то из конькобежцев»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журовав разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выбор знаменосцев российской сборной на церемонии открытия Олимпиады в Пекине-2022. Ранее, 3 февраля, стало известно, что ими стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

«Я сразу предполагала, что знаменосцем должен быть кто-то из конькобежцев. Это разумный выбор. Конькобежцы начинают выступать во второй половине Олимпиады, есть возможность подготовиться. Открытие Олимпийских игр — физически затратное для спортсменов мероприятие. Тем более сейчас будет очень много ограничений. Спортсмен не сможет провести полноценную тренировку в этот день. Очень хотелось бы выбрать фигуристок или Сашу Большунова, но им в ближайшие дни выступать. Но нужно подумать о спортсменах, которые приехали завоевывать медали», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова назвала разумным выбор знаменосцев на Олимпиаду.

«У нас много прекрасных спортсменов. Ольга Фаткулина — чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады. Этого очень даже достаточно, чтобы быть знаменосцем. И хоккей у нас в стране любят. Надо, чтобы был разум, патриотизм и целесообразность. Так как список был большой, то выбрали самый оптимальный вариант. Это разумный выбор», — добавила Журова.

Сборная России выступит на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР). По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) сборная России будет выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна до декабря 2022 года.

Церемония открытия Олимпийских игр-2022 состоится 4 февраля в 15.00 по московскому времени.