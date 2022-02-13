Журова отметила, что Россия стала единственной страной с медалями в девяти видах на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала завоевание Ангелиной Голиковой бронзовой медали в беге на коньках на дистанции 500 м на зимних Олимпийских играх, проходящих в Пекине. Журова подчеркнула, что Голикова претендовала на золото.

«Бронза Голиковой вызывает у меня смешанные чувства, — сказала Журова «Чемпионату». — С одной стороны, это грусть, что не взяла золото, с другой — это медаль! Мы все думали, что это первая победа, но это оказалось не так. Однако наши ребята попали в полуфинал командной гонки, данное достижение может их вдохновить.

Ангелина задала высокую планку с самого начала гонки, так что все заволновались. Она же серебряный призер чемпионата Европы, поэтому вполне претендовала на золото. И Голикова осознавала это. В то же время молодая американка Джексон расслабилась».

Кроме того, депутат Госдумы РФ отметила уникальное достижение сборной России.

«Благодаря сегодняшнему выступлению в конькобежном спорте мы стали единственной страной с медалями в девяти видах спорта. Уникальное достижение!» — заявила Журова.

В общем медальном зачете российская сборная располагается на седьмом месте, завоевав четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Первыми идут норвежцы (9-5-7), вторыми — немцы (8-5-1), третьими — американцы (6-5-1).