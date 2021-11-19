Жуков: «Олимпиада в Пекине никак не пострадает от отсутствия Байдена»

Первый заместитель председателя Государственной думы и экс-президент ОКР Александр Жуков поделился мнением о возможном дипломатическом бойкоте США Олимпийских игр в Пекине.

«Я не думаю, что это вызовет серьезный резонанс в мире спорта. Они уже не раз заявляли об этой возможности. Это лишний раз доказывает, что американцы смешивают политику со спортом. А спорт должен быть вне политики. Дело Байдена, ехать на Олимпиаду или нет, Игры от его отсутствия никак не пострадают. Некоторые другие страны тоже делали подобные заявления, но еще раз подчеркну, что на спортивные соревнования это никак не повлияет. Сравнивать этот бойкот с бойкотом Олимпиады в Москве некорректно, речь же не идет о том, что спортсмены не поедут на Игры. Тогда же не приезжали именно спортсмены. И то некоторые атлеты из стран, бойкотировавших Олимпиаду, находили возможность приехать. Сейчас это просто политический жест, который не имеет к спорту никакого отношения», — приводит слова Жукова РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил о рассмотрении такого бойкота. В таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине. Власти США, по данным издания, решили пойти на такой шаг из-за нарушений прав человека в Китае. Так, китайская теннисистка Шуай Пэн обвинила бывшего вице-премьера в изнасловании, после чего перестала выходить на связь.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.