Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче с Россией на Олимпиаде-2022
Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче против России на Олимпиаде
Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках против команды России в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.
«Сборная Финляндии сегодня решила сыграть со сборной ОКР в масках на лицах. Решение было принято после обсуждения вопроса с Международной федерацией хоккея», — сообщает пресс-служба финской сборной в Twitter.
Встреча Финляндии и России состоится сегодня, 8 февраля. Игра начнется в 16.10 по московскому времени.
Напомним, 7 февраля матч между женскими командами Канады и России (6:1) начался с задержкой на час, так как не были получены результаты тестов на коронавирус. Перед третьим периодом они появились: россиянки маски сняли, канадки — нет.
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