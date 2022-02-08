Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 15:00

Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче с Россией на Олимпиаде-2022

Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче против России на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент
Хоккеистки сборной Финляндии.
Фото Reuters

Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках против команды России в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

«Сборная Финляндии сегодня решила сыграть со сборной ОКР в масках на лицах. Решение было принято после обсуждения вопроса с Международной федерацией хоккея», — сообщает пресс-служба финской сборной в Twitter.

Встреча Финляндии и России состоится сегодня, 8 февраля. Игра начнется в 16.10 по московскому времени.

Напомним, 7 февраля матч между женскими командами Канады и России (6:1) начался с задержкой на час, так как не были получены результаты тестов на коронавирус. Перед третьим периодом они появились: россиянки маски сняли, канадки — нет.

Источник: https://twitter.com/OlympicTeamFI/status/1491002835710148610
Хоккей
Олимпиада
Коронавирус
4
0
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Клебо взял золото в лыжном спринте, у Терентьева — бронза. Онлайн-трансляция 8 февраля
Все медали 8 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Уайлд завоевал бронзу для сборной России
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Сборная России опустилась на четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 8 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медальный зачет Олимпиады-2022, 8 февраля: Россия занимает третье место, Китай — первый

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 8 февраля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости