Жамнов заявил что Малкин и Овечкин будут разведены по разным звеньям в сборной России
19:44
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов приоткрыл подробности формирования состава на Олимпийские игры 2022 года.
«Малкин и Овечкин будут разведены по разным тройкам. Турнир краткосрочный, и все эти нюансы могут сказаться», — сказал Жамнов в интервью Первому каналу.
Сборная России выступит в группе В, встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами. 12 февраля в группе А состоится игра между сборными США и Канады. Матч группы С между командами Финляндии и Швеции пройдет 13 февраля.
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