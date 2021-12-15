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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Жамнов заявил что Малкин и Овечкин будут разведены по разным звеньям в сборной России

19:44
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов приоткрыл подробности формирования состава на Олимпийские игры 2022 года.

«Малкин и Овечкин будут разведены по разным тройкам. Турнир краткосрочный, и все эти нюансы могут сказаться», — сказал Жамнов в интервью Первому каналу.

Сборная России выступит в группе В, встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами. 12 февраля в группе А состоится игра между сборными США и Канады. Матч группы С между командами Финляндии и Швеции пройдет 13 февраля.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное