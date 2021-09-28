Жамнов рассказал о разговоре со Знарком после назначения тренером сборной России

Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в интервью «Чемпионату» рассказал о разговоре с экс-наставником команды Олегом Знарком. Сегодня, 28 сентября, ФХР на своем официальном сайте объявила о назначении Жамнова.

— С Олегом Знарком пообщались?

— Поговорил с ним, он станет консультантом сборной России. Собственно говоря, как и Валерий Брагин.

Отметим, что 50-летний Жамнов ранее не работал главным тренером в клубах и сборной. Олег Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, и завоевал золотые медали Олимпийских игр в 2018 году.