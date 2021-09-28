Жамнов рассказал о разговоре со Знарком после назначения тренером сборной России
Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в интервью «Чемпионату» рассказал о разговоре с экс-наставником команды Олегом Знарком. Сегодня, 28 сентября, ФХР на своем официальном сайте объявила о назначении Жамнова.
— С Олегом Знарком пообщались?
— Поговорил с ним, он станет консультантом сборной России. Собственно говоря, как и Валерий Брагин.
Отметим, что 50-летний Жамнов ранее не работал главным тренером в клубах и сборной. Олег Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, и завоевал золотые медали Олимпийских игр в 2018 году.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/article-4467831-aleksej-zhamnov-o-naznachenii-glavnym-trenerom-v-sbornuyu-rossii-na-olimpiadu-v-pekin.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush
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